Stijging fraudegevallen met motorvoertuigen

Het aantal fraudegevallen met motorvoertuigen is, uitgaande van voorlopige cijfers, in 2016 met tientallen procenten gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Woordvoerder Rudi Buis van het Verbond zegt dat in de Telegraaf. Buis komt aan het woord in een artikel waarin directeur Wouter Verkerk van het Verzekeringsbureau Bestrijding Voertuigcriminaliteit (VbV) stelt dat duizenden aanrijdingen per jaar mogelijk expres worden veroorzaakt.

Automobilisten zouden dat doen om verzekeringsgeld op te strijken, vaak met voertuigen waar al schade aan zit. Verkerk ziet een stijging van het aantal fraudegevallen van maar liefst 35 procent. “En dan zien we nog maar het topje van de ijsberg.” In Engeland zouden ‘nepcrashes’ al lange tijd bestaan, ook als vorm van georganiseerde misdaad. “We hebben signalen dat deze vorm van fraudecriminaliteit nu ook bij ons hand over hand toeneemt”, aldus Verkerk.

8.336 gevallen

Uit cijfers van het Verbond blijkt dat in 2015 in totaal door verzekeraars voor zo’n 90 miljoen euro aan fraude werd opgespoord. “Maar dan heb je het alleen over de 8336 onderschepte fraudegevallen, de daadwerkelijke schade schatten wij op misschien wel vier tot vijf keer meer”, verklaart Buis. “Met betrekking tot motorrijtuigen hebben we het dan over 20 miljoen euro. Maar de voorlopige cijfers voor 2016 laten een forse stijging zien. “Dan gaat het ook om garages die een nieuwe deur claimen, terwijl er alleen uitgedeukt is.”

Bron: Verbond van Verzekeraars