Waarde assurantieportefeuilles blijft stijgende lijn vasthouden

Sinds 2000 meet Bureau DFO jaarlijks de ontwikkelingen rondom koop en verkoop van assurantieportefeuilles. Haasnoot & Adriaanse brengen graag onder uw aandacht dat de resultaten 2017 deze week beschikbaar zijn gekomen in een nieuw rapport.

Door de jaren heen is te zien dat het sentiment voor koop en verkoop sterk fluctueert. Een dieptepunt lag in de jaren voorafgaand aan de invoering van het verbod op provisie in 2013. Sinds 2014 is te zien dat de waarden van assurantieportefeuilles licht stijgen. Ook in de meest recente meting is te zien dat deze stijging zich doorzet. De vraag naar vooral schade-portefeuilles is fundamenteel groter dan het aanbod. Anders ligt dit voor portefeuilles die in hoofdzaak bestaan uit inkomsten uit hypotheken en/of abonnementen.

In het rapport worden de kenmerken van portefeuilles weergegeven, die door de markt als positief of juist negatief worden beoordeeld.

In het rapport onderzoeksresultaten Waardering Assurantieportefeuilles 2017 treft u, in de bijna 50 pagina's, informatie aan over onder meer:

- Actuele verhouding vraag en aanbod en ontwikkeling daarvan sinds 2000.

- Vraag en aanbod onderscheiden naar de portefeuilles verzekeringen, hypotheken en abonnementen.

- Verwachte waardeontwikkelingen voor de komende drie jaar. Ook dit beeld wordt gegeven sinds 2000.

- Invloed op de verwachte waarde bij aanpassing provisie voor schadeverzekeringen.

- Actuele waarderingsfactoren per branche en voor een samengestelde portefeuille. Ook de ontwikkeling van deze factoren worden weergegeven sinds 2000.

- Waardering op basis van behaald rendement.

- Elementen die de waarde positief of negatief beïnvloeden.

- Wijze van financieren van portefeuilles en inschatting bereidheid banken om te financieren.

- Belangstelling voor aankoop portefeuille met bancaire diensten.

