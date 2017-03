Controleer de herberekening van uw bank!

Op 14 juli 2016 is in Nederland de wet aangepast in verband met de Mortgage Credit Directive (MCD). Dat is de Europese richtlijn voor woninghypotheken voor consumenten. In de nieuwe wetgeving staan onder meer normen voor de berekening van aflossingskosten. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 20 maart 2017 in een leidraad aangegeven hoe geldverstrekkers aan de nieuwe wettelijke norm kunnen voldoen.

Verschillende geldverstrekkers hebben al besloten deze leidraad voortaan te hanteren bij de berekening van de aflossingskosten. Dit geldt ook voor de afkoopkosten die zij in rekening brengen voor het tussentijds aanpassen van de rente tijdens een lopende rentevaste periode. Dit betekent dat geldverstrekkers hun rekenmethode op enkele punten zullen aanpassen. Daarom gaan geldverstrekkers de betaalde kosten de komende maanden opnieuw berekenen.

Herberekening van uw geldverstrekker ontvangen?

Heeft u op of na 14 juli 2016 kosten betaald voor het aflossen van uw hypotheek en/of voor het tussentijds aanpassen van uw hypotheekrente? Zodra u een herberekening van uw geldverstrekker heeft ontvangen maakt de Nationale Hypotheekbond het u makkelijk om deze herberekening zelf te controleren. Op www.hypotheekbond.nl/boete vindt u een tool waarmee u een nauwkeurige berekening kunt maken van de kosten voor het tussentijds aanpassen van de rente. Het gebruik van de tool van De Nationale Hypotheekbond is kosteloos en voldoet volledig aan de gegeven leidraad van de AFM.