AFM meet consumentengedrag in de praktijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat huiseigenaren met mogelijk problematische hypotheken passende oplossingen krijgen. Samen met de markt voeren we een aantal experimenten uit om te leren wat potentieel kwetsbare consumenten aanmoedigt om in actie te komen. Zodat hun hypotheek in de toekomst betaalbaar blijft.

Ongeveer 30% van alle woningbezitters heeft een volledig aflossingsvrije hypotheek. Omdat er niet hoeft te worden afgelost gedurende de looptijd, kunnen huiseigenaren aan het einde van hun looptijd in de problemen komen. Bijvoorbeeld doordat er dan wel moet worden afbetaald, het inkomen daalt bij pensioen en de rente na dertig jaar niet meer aftrekbaar is. Hetzelfde geldt voor beleggingshypotheken die mogelijk minder opbrengen dan verwacht.

Signaleren van risico’s

De AFM stimuleert aanbieders om sneller risico’s te signaleren die kunnen ontstaan doordat mensen nu te weinig aflossen. Om vervolgens klanten hierover proactief te informeren en oplossingen aan te dragen. We moedigen hen ook aan om hier gedragsexperimenten naar uit te voeren. Zo leren we samen in de praktijk hoe deze consumenten in beweging komen om dit probleem aan te pakken en hoe groot het is.

Inzicht door experimenten

Om een bijdrage te leveren aan de oplossing en deze kennis verder te ontwikkelen, onderzoekt het team Consumentengedrag van het AFM Expertisecentrum met 2 financiële ondernemingen hoe we deze potentieel kwetsbare consumenten in beweging kunnen krijgen. Dit doen we door in de praktijk 6 verschillende manieren kleinschalig te toetsen.

We kijken bijvoorbeeld of klanten gaan aflossen als ze zien dat anderen in een vergelijkbare situatie dat doen. Of wat er gebeurt wanneer we in de communicatie het accent leggen op eenvoudig kunnen aflossen. We onderzoeken hoe we klanten op verschillende manieren kunnen bewegen om met een adviseur in gesprek te gaan over hun hypotheek. Bijvoorbeeld door een zeer beperkte groep consumenten eenmalig (een deel van) de kosten van het advies en de afhandeling terug te betalen.

Kennis delen

De AFM informeert de markt en beleidsmakers over de uitkomsten van de experimenten. Het doel is dat alle partijen straks met deze inzichten aan de slag kunnen, om te zorgen dat voor potentieel kwetsbare consumenten de hypotheek in de toekomst betaalbaar blijft.