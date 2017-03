Impact Brexit op Nederlandse ondernemers

De Britse premier Theresa May roept op 29 maart Artikel 50 van het Verdrag van Lissabon in. Hiermee zet ze de Britse uittreding uit de Europese Unie (Brexit) officieel in gang. Carlijn Prins, econoom bij de Rabobank, heeft de verwachte impact van Brexit op Nederlandse ondernemers beschreven.

In dit filmpje benoemt zij de belangrijkste bevindingen:

Vooruitzichten vrijhandel allesbehalve rooskleurig

De vooruitzichten voor de vrijhandel met het Verenigd Koninkrijk (VK) zijn allesbehalve rooskleurig, omdat Theresa May heeft aangegeven dat ze de Europese Interne Markt en de Douane Unie wil verlaten.

Belangrijke handelspartner

Omdat het VK een belangrijke handelspartner is van Nederland, heeft de Brexit een negatieve impact op het Nederlandse bedrijfsleven.



Handelsbelemmeringen

Een toename in handelsbelemmeringen (o.a. invoertarieven, grenscontroles en douaneprocedures) tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk raken Nederlandse exporteurs en importeurs als zij direct handelen met het Verenigd Koninkrijk en als het Verenigd Koninkrijk een belangrijk onderdeel is van hun waardeketen.

Vrijhandelsverdragen en valutaschommelingen

Alle vrijhandelsverdragen die de EU met de rest van de wereld heeft komen waarschijnlijk te vervallen voor het VK. Dit kan Nederlandse dochterondernemingen in het VK raken.



Positie werknemers

De positie van EU-werknemers in het Verenigd Koninkrijk en Britse werknemers in Nederland na Brexit is nog onduidelijk: misschien moeten ze vertrekken.

Concurrentie neemt af

Britse concurrenten die leveren aan de EU27 kunnen minder competitief worden door handelsbelemmeringen. Dit kan kansen bieden voor Nederlandse en andere Europese ondernemers.

Nederland als toegangspoort tot de EU

Nederland is een relatief aantrekkelijk alternatief als toegangspoort tot de EU.

De hele longread, inclusief stappenplan en handige checklist voor Nederlandse ondernemers, is te lezen op www.rabobank.com/brexit.