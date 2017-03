Benut de kracht van markt én overheid

Benut de kracht van de markt én van de overheid. Daarvoor pleit de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in 'Het Signaal'. Waar ligt de kracht van de markt en hoe kunnen markten publieke belangen borgen? En op welke gebieden is dat juist niet het geval en heeft de overheid een heldere taak? In het publieke debat heersen scherpe tegenstellingen tussen markt en overheid.

De ACM ziet dat juist combinaties van markt en overheid vaak goed uitpakken voor de samenleving. Zolang de overheid de grenzen goed bewaakt, zijn de publieke belangen én de consument gebaat bij het slim benutten van de markt.

'Het Signaal'

'Het Signaal' is een jaarlijkse publicatie van de ACM waarin ze wijst op maatschappelijke ontwikkelingen en beleidsvraagstukken die van belang zijn voor haar toezicht. De ACM stuurt de publicatie op 29 maart 2017 aan de minister van Economische Zaken.

Jaarverslag: werk ACM bespaart consument 790 miljoen euro

Tegelijkertijd met 'Het Signaal' brengt de ACM ook haar jaarverslag over 2016 uit. Uit dat jaarverslag blijkt dat het werk van de ACM in 2016 een besparing van ongeveer 790 miljoen euro voor de consument heeft opgeleverd. De ACM pakt vooral marktproblemen aan die grote schade veroorzaken voor consumenten.

Webwinkels die consumenten de juiste informatie moeten geven over hun rechten, lage prijzen voor hernieuwbare energie en een gezonde samenwerking tussen ziekenhuizen. Hieronder volgt een greep uit de resultaten van de ACM in 2016.

Campagnes over kartels en incasso's

De ACM ging in 2016 in het offensief tegen kartelafspraken, onder andere in de haven- en transportsector. Een kartel is een verboden afspraak tussen bedrijven om de concurrentie buitenspel te zetten. Met de campagne 'Kartels gaan nooit onopgemerkt' heeft de ACM mensen alert gemaakt op kartelafspraken.

In 2016 startte de ACM - samen met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) - ook een campagne om consumenten weerbaar te maken tegen oneerlijke praktijken in de incassobranche. Onder het motto 'Incasso? Betaal, maar alleen als het klopt' werden consumenten opgeroepen om in actie te komen tegen onterechte, onjuiste of agressieve incasso's.

Boete voor webwinkels

De ACM is in 2016 meerdere keren opgetreden tegen webwinkels om ervoor te zorgen dat consumenten de juiste informatie krijgen over hun rechten en hun geld terugkrijgen bij annulering. De ACM heeft 505.000 euro aan boetes opgelegd aan vijf webwinkels in de modebranche en boetes van 500.000 euro aan webwinkels en hun directeuren die onder andere fietsen en sportkleding verkopen.

Record aantal overstappers energieleveranciers

In 2016 is ruim 16% van de consumenten in Nederland overgestapt naar een andere energieleverancier. Dit is een record. De ACM heeft zich ingezet voor een 'aanbod op maat', waarmee de vergelijkbaarheid van prijzen voor de consument is vergroot.

De ACM stelt tarieven vast voor bedrijven en consumenten

In 2016 heeft de ACM een aantal tarieven vastgesteld in de sectoren telecom, post, luchtvaart, spoorvervoer, loodsen en energie. Klanten in deze sectoren kunnen niet altijd kiezen uit verschillende aanbieders waardoor ze mogelijk teveel betalen. De ACM houdt er toezicht op dat de aanbieders in die markten efficiënt werken, dat hun werk voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen en dat zij niet te hoge tarieven rekenen voor hun diensten.

Dowload hier het jaarverslag van de ACM