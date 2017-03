Private lease of zakelijk leasen

Kies je als zzp’er voor private lease of voor zakelijk leasen? Die keuze gaat vooral over de vraag: wil ik bijtelling ja of nee? Een zzp’er is ondernemer voor de inkomstenbelasting en hij kan kiezen om een auto op de zaak te zetten of om zakelijk te leasen.

Veel zzp’ers denken dat wanneer je zakelijk rijdt, je vast alleen zakelijk kunt leasen. Echter, je mogelijkheden als zzp’er zijn uitgebreider dan dat. In dit artikel zet ik uiteen welke keuzes je hebt en wat voor zzp’ers de consequenties zijn als je privé of zakelijk least.

Bijtelling heikel punt

Als je als zzp’er de auto zowel zakelijk als privé gebruikt, heb je automatisch te maken met een fiscale bijtelling vanwege je privégebruik. En laat die bijtelling nu net het heikele punt zijn. Die kan in verhouding tot het privégebruik soms best aan de hoge kant zijn. Maar, moet je er daarom dan van afzien? Als je werknemer bent met een auto van de zaak kijk je puur naar je netto bijtelling. Voor dat maandelijkse bedrag kun je als werknemer geen vergelijkbare privéauto rijden. Bij de zzp’er ligt dat anders. Hij moet alle autokosten zelf betalen; er is immers geen werkgever die dat doet. Die vraag van ‘bijtelling ja of nee’ is dus heel cruciaal.

Private lease, voor- en nadelen

Kies je voor private lease, dan kun je de bijtelling voorkomen. Je hebt als zzp’er dan een contract dat helemaal buiten de onderneming omgaat, dat sluit je namelijk privé af. Het voordeel is dat je zakelijk toch nog kosten kunt aftrekken van je winst; namelijk € 0,19 per gereden zakelijke kilometer. Vanuit die optiek is private lease dus een aantrekkelijke optie. Een nadeel is dat je het contract privé afsluit en dat dit geregistreerd wordt bij het BKR. Als je bijvoorbeeld een hypotheek wilt afsluiten, kan dit invloed hebben op je leencapaciteit. Ook is de btw niet aftrekbaar. Je kunt het bedrag immers niet tot je bedrijfskosten rekenen. Maar goed, het níet hebben van een fiscale bijtelling is een wezenlijk en groot voordeel dat vaak opweegt tegen het btw-nadeel, zodat private lease voor de zzp’er echt interessant kan zijn.

Kwestie van goed inschatten

Zakelijk leasen kan als zzp’er vanzelfsprekend ook, dan zijn alle autokosten aftrekbaar maar is er wél sprake van bijtelling. Concluderend kun je in zijn algemeenheid stellen: wanneer je relatief veel privé rijdt, dan is zakelijk leasen een aanrader. De bijtelling voor privégebruik is een vast percentage en dat verandert in principe niet. Rijd je relatief weinig privé, dan is juist private lease interessant, omdat je dan de bijtelling voorkomt. Het blijft een kwestie van goed inschatten, maar alle opties staan in principe ook voor zzp’ers open.

Bron: ZZPbarometer.nl