ABN AMRO geeft voorkeur aan meer cyclische en Europese aandelen

ABN AMRO maakt in haar aandelenbeleid een draai naar meer Europese en industriële aandelen ten koste van Amerikaanse en energieaandelen. Met deze beslissing brengt de bank een meer cyclisch accent aan in haar aandelenpositionering, die als geheel gematigd overwogen blijft.

De belangrijkste redenen voor de wijzigingen op sector- en regioniveau zijn dat het economische beeld wereldwijd gunstig is, dat in Europa de winstverwachting sterker verbetert en dat de waarderingen aantrekkelijk zijn. Dit is onder meer te lezen in het vandaag gepubliceerde aandelenrapport 'Een nog cyclischer aandelen positionering.'

"Als we de aandelenkoersen bekijken over de afgelopen weken, dan zien we dat de beurzen in de VS op recordhoogtes staan en de jaarrecords in Europa zijn aangescherpt. Tegelijkertijd wordt de verwachte winstgroei in Europa verder naar boven bijgesteld. Daarmee zijn Amerikaanse aandelen duurder geworden en zien we kansen in het grotere waarderingsverschil dat met Europa is ontstaan," aldus Ben Steinebach, Hoofd Beleggingsstrategie bij ABN AMRO MeesPierson, de private bank van ABN AMRO in Nederland.

In Europa overheersen verkiezingen de laatste weken het nieuws en dat verhult volgens Steinebach een onderliggend gunstiger wordend beeld van winstgroei bij bedrijven. Tegelijkertijd ziet hij in Europa de politieke risico's wat afnemen, terwijl in Amerika de zorg- en belastingplannen van de nieuwe president meer tijd nodig hebben. Annemijn Fokkelman, hoofd aandelenbeleggingen ABN AMRO, vult aan: "Al met al achten we het beter om nu een deel van de Amerikaanse aandelen verkopen en de opbrengst te investeren in Europa."

Op sectorniveau positioneert ABN AMRO zich nu ook cyclischer door meer industriële waarden op te nemen. Fokkelman: "De sector industrie heeft het dit jaar wat minder gedaan maar zal het meest gaan profiteren van het herstel dat we nu zien in de investeringscyclus. Tegelijkertijd nemen we wat winst op de energiesector. Die heeft het vorig jaar goed gedaan maar riskeert onder druk te komen van overcapaciteit en prijsdalingen."

Het aandelenrapport is hier te downloaden

Bron: ABN AMRO