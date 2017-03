Alle voorstellen aangenomen

Dit is een persbericht van Delta Lloyd N.V. in verband met het aanbevolen openbaar bod door NN Group Bidco B.V. op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van Delta Lloyd N.V. Het Bod wordt slechts gedaan door middel van het Biedingsbericht, goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten. Begrippen met een hoofdletter in dit persbericht hebben de betekenis die daaraan is gegeven in het Biedingsbericht (tenzij anders gedefinieerd).

Een ruime meerderheid van de aandeelhouders van Delta Lloyd N.V. (de 'Aandeelhouders') heeft vandaag tijdens de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders (de 'Vergadering') ingestemd met een voorwaardelijke Juridische Fusie met NN Group Bidco B.V. (een 100% dochter van NN Group N.V.). De Juridische Fusie is een driehoeks-fusie waarbij Delta Lloyd N.V. in NN Group Bidco B.V. zal opgaan en de aandeelhouders van Delta Lloyd N.V. beursgenoteerde gewone aandelen in NN Group N.V. zullen ontvangen.

Omdat de Aandeelhouders met de Juridische Fusie hebben ingestemd, kan NN Group haar Bod op Delta Lloyd gestand doen wanneer 67% (in plaats van 95%) van de aandelen Delta Lloyd wordt gehouden door NN Group en alle overige opschortende voorwaarden zijn vervuld of daarvan afstand is gedaan. Dit vergroot de kans dat het Bod gestand wordt gedaan en dat de voordelen van het Bod voor stakeholders, inclusief aandeelhouders, gerealiseerd worden. Door de Juridische Fusie krijgt NN Group volledige controle over Delta Lloyd en kan de financiële en organisatorische structuur van de nieuwe combinatie worden gevormd.

Verder hebben de Aandeelhouders het voorstel voor de Statutenwijziging per Settlement Date aangenomen, evenals de Statutenwijziging bij het beëindigen van de beursnotering van Delta Lloyd.

De Aandeelhouders hebben ook ingestemd met de voorwaardelijke benoeming van Lard Friese (CEO en lid Raad van Bestuur en Management Board NN Group), Delfin Rueda (CFO en lid Raad van Bestuur en Management Board NN Group) en Jan-Hendrik Erasmus (CRO en lid Management Board NN Group) als leden van de Raad van Commissarissen van Delta Lloyd per Settlement Date. De Raad van Commissarissen zal na de Settlement Date uit vijf leden bestaan in plaats van de huidige acht leden. Van de huidige leden blijven Rob Ruijter en Carla Streit aan, in respectievelijk hun rol van voorzitter en lid. Eric Fischer, Jan Haars, Fieke van der Lecq, André Bergen, Paul Nijhof en John Lister treden per Settlement Date vrijwillig af als lid van de Raad van Commissarissen. Zij verkregen volledige en finale decharge voor hun toezicht tot de datum van de Vergadering.

De huidige voorzitter van de Raad van Bestuur van Delta Lloyd, Hans van der Noordaa, treedt terug per Settlement Date. De Vergadering verleende hem volledige en finale decharge voor zijn bestuur tot de datum van de Vergadering. Hij wordt als bestuursvoorzitter opgevolgd door David Knibbe (CEO Netherlands Insurance & Global IT en lid van de Management Board van NN Group). Daarnaast treedt Dorothee van Vredenburch (Chief Change and Organisation Officer en lid van de Management Board van NN Group) per Settlement Date toe tot de Raad van Bestuur van Delta Lloyd. De Raad van Bestuur bestaat verder uit de huidige leden: Clifford Abrahams (CFO), Annemarie Mijer (CRO) en Leon van Riet (lid).

De Juridische Fusie, Statutenwijzigingen en de wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur zijn onderhevig aan de voorwaarde dat het Bod van NN Group Bidco B.V. gestand is gedaan.

Verdere juridische informatie

Aandeelhouders hebben tot 7 april 2017, 17:40 uur, de mogelijkheid hun aandelen onder het Bod aan te melden, onder voorbehoud van verlenging van de Aanmeldingsperiode.

Het Bod wordt gedaan onder de voorwaarden en conform de bepalingen en beperkingen zoals opgenomen in het Biedingsbericht van 2 februari 2017 (het "Biedingsbericht"). Delta Lloyd heeft in verband met het Bod op 2 februari 2017 een Position Statement uitgebracht (het "Position Statement") waarin de informatie zoals vereist in artikel 18, paragraaf 2 en Bijlage G van het Besluit openbare biedingen Wft is opgenomen.

Deze aankondiging bevat geselecteerde, geconsolideerde informatie over het Bod en vervangt het Biedingsbericht en/of het Position Statement niet. De informatie in deze aankondiging is niet compleet en aanvullende informatie is opgenomen in het Biedingsbericht en het Position Statement.

Aandeelhouders wordt geadviseerd het Biedingsbericht en het Position Statement in detail door te nemen en zelfstandig advies in te winnen om tot een gemotiveerd oordeel te komen ter zake van het Bod en de inhoud van het Biedingsbericht en het Position Statement. Daarnaast zou het raadzaam kunnen zijn voor Aandeelhouders om hun belastingadviseur te raadplegen voor wat betreft de fiscale consequenties van het aanmelden van hun aandelen onder het Bod.

Digitale kopieën van het Biedingsbericht zijn beschikbaar op de websites van Delta Lloyd (www.deltalloyd.com) en NN Group (www.nn-group.com). Kopieën van het Biedingsbericht zijn ook gratis beschikbaar op de kantoren van Delta Lloyd en van de Settlement Agent (ABN AMRO). Een digitale kopie van het Position Statement is beschikbaar op de website van Delta Lloyd (www.deltalloyd.com).