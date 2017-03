Rabobank investeert in partnership met StartupDelta

Rabobank en StartupDelta gaan samenwerken om de concurrentie- en innovatiepositie van Nederland te versterken. Het doel is om van Nederland het beste ecosysteem van Europa te maken om een bedrijf te starten, te laten groeien en te laten internationaliseren. De bank wordt corporate partner van het StartupDelta programma.

Rabobank wil een belangrijke rol in innovatie en ondernemerschap spelen door het faciliteren van startups in hun zoektocht naar financiering, kennis en netwerken. Jeroen Leffelaar, Managing Director, Large Corporates Food & Agri Rabobank: "Het partnership met StartupDelta ondersteunt ons in het realiseren van die ambitie. Innovatie speelt een sleutelrol binnen Rabobank. Het implementeren van nieuwe technologie en nieuwe businessmodellen zal bijdragen aan de toekomst van onze klanten en die van Rabobank."

De bank is ook gestart met Rabo Fintech Ventures, een investeringsfonds voor fintech-bedrijven die een bijdrage kunnen leveren aan de innovatiestrategie van Rabobank. Hierdoor kan de bank participeren en samenwerken met Fintech bedrijven. Ook kent de bank concepten, zoals FoodBytes! en F&A Next waarbij startups en investeerders uit binnen- en buitenland samen worden gebracht.

Startup Envoy Constantijn van Oranje: "Ik ben verheugd dat Rabobank de doelstellingen van StartupDelta gaat ondersteunen. Door samen te werken, kunnen we het Nederlandse startup ecosysteem versnellen. In maart lieten we tijdens een e-trade missie Nederlandse en Belgische detailhandelaren kennismaken met allerlei commerciële mogelijkheden van Alibaba op de Chinese markt. Daarnaast is Rabobank ook dit jaar nauw betrokken bij de organisatie van StartupFest dat in september plaatsvindt. Met een goed gevoel gaan we deze samenwerking aan en ik kijk uit naar onze resultaten."