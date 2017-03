Lik-op-stukbeleid tegen fraudeurs werkt

​“Het is feest. We hebben vandaag ons 200e dossier binnengekregen en kunnen wel stellen dat we echt goed op weg zijn.” Aan het woord is Arie-Jan van Os, directeur van SODA, de organisatie die namens verzekeraars een standaard schadevergoeding van 532 euro verhaalt op fraudeurs. Dit lik-op-stukbeleid is afgelopen zomer van start gegaan en Van Os hoopt dit jaar de duizend dossiers te halen.

SODA staat voor Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling, een organisatie die namens verzekeraars de schade verhaalt op fraudeurs. De fraudes die Van Os en zijn collega’s behandelen, betreffen relatief lage bedragen, tot maximaal enkele duizenden euro's per geval. “Voorheen bleven deze fraudes vaak onder de radar, maar iemand die nu de intentie heeft een verzekeraar te misleiden, draait in ieder geval voor een deel van de onderzoekskosten op.”

Winkeldiefstal

Van Os noemt dat ‘bezint eer ge begint-principe’ geweldig. De aanpak is voor hem niet nieuw, omdat zijn bedrijf ook bij winkeldiefstal en heling in actie komt. “Hoewel het bedrag dat wij bij winkeldiefstal vorderen met 181 euro een stuk lager is, is het principe hetzelfde. Als iemand een onrechtmatige daad pleegt, is hij verplicht de schade te vergoeden. Zo staat het in de wet, maar ik vind vooral de preventieve werking die van deze aanpak uitgaat, spectaculair. Jaarlijks vorderen wij zo’n 10.000 keer de 181 euro voor winkeldiefstal en in een half jaar tijd is het aantal delicten gedaald met 43 procent.”

Korte lijnen

De ervaringen die SODA tot nu toe met verzekeraars heeft, zijn positief. “Wij hebben korte lijnen met verzekeraars, krijgen snel de behandelend dossierhouder te pakken en dat werkt zeer plezierig. Bovendien leveren de verzekeraars waar wij nu een overeenkomst mee hebben de gegevens gestructureerd aan, waardoor wij snel een compleet dossier hebben en op pad kunnen.” De zogenoemde verhaalsscore, door Van Os de reactie op de aansprakelijkheidsstelling genoemd, is dan ook hoog: tussen de 60 en 70 procent. “Dat betekent”, aldus Van Os, “dat ruim twee derde eigenlijk meteen betaalt. Een mooie score. Bij winkeldiefstallen moeten we veel vaker maningen de deur uitdoen.”

Hulpverleners

Over twee weken start de organisatie met een nieuwe loot aan de stam: geweld en agressie in het openbaar vervoer. “We starten met een pilot in Utrecht, maar als het succesvol is, kunnen we hopelijk landelijk uitrollen”, vertelt Van Os, die eraan toevoegt dat Amsterdam, Rotterdam en Den Haag uiteraard ook meekijken. Daarnaast weet Van Os nog wel wat maatschappelijke problemen op te sommen die om aandacht schreeuwen. “Wat dacht je van tanken en niet betalen? Of van agressie tegen hulpverleners? We kunnen wel hard roepen Handen af van onze hulpverleners, maar als we dat echt menen, moeten we ook die maatschappelijke kosten die wij nu met zijn allen betalen, verhalen op de daders.”

Bron: Verbond van Verzekeraars