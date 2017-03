Guidance Wet verbeterde premieregeling

De nieuwe Wet verbeterde premieregeling heeft consequenties voor alle pensioenuitvoerders. DNB biedt meer guidance. Met de Wet verbeterde premieregeling wordt een nieuw pensioentype geïntroduceerd: een variabel pensioen. Deelnemers in een (verplichte) premieregeling krijgen voortaan de keuze tussen een vaste of een variabele uitkering. Voor een variabele uitkering wordt het pensioenkapitaal ook in de uitkeringsfase (deels) risicodragend belegd.

Relevant voor alle aanbieders

De nieuwe wet geldt voor alle aanbieders van een variabel pensioen. Ook voor pensioenuitvoerders die een verplichte premieregeling uitvoeren maar geen variabele uitkering bieden. Deze pensioenuitvoerders moeten namelijk:

- deelnemers de keuze bieden tussen een vaste of een variabele uitkering;

- de beleggingsmix aanpassen aan de voorkeur van de deelnemer voor vast of variabel;

- deelnemers informeren over het shoprecht, als zij zelf alleen een vaste ├│f alleen een variabele uitkering aanbieden.

Guidance DNB

DNB heeft de afgelopen periode guidance gepubliceerd over de uitvoering van een variabele pensioenuitkering of een premieregeling voor pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen. Zo biedt DNB guidance over:

- de regels voor beleggingen en zorgplicht, vaststelling van de risicohouding en de vaste daling;

- de besluitvormingsprocessen bij vormgeving of invoering van een nieuwe premieregeling;

- de rendementen voor de tijdelijke regeling informatieverstrekking aangepast

- het shoprecht.

U vindt de guidance van DNB in Open Boek Toezicht. De AFM heeft recent een leidraad gepubliceerd over zorgplicht in deze wet.

Bron: DNB