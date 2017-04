Meer betaalbare huurwoningen in sociale en vrije sector

Wijzigingen in verhuurderheffing van kracht. Woningcorporaties krijgen vanaf 1 april korting op de verhuurderheffing als zij goedkope sociale huurwoningen bijbouwen. In gebieden met een tekort aan huizen is de korting hoger. Ook worden de regels eenvoudiger als corporaties hun duurdere huizen verkopen aan beleggers. Met deze wijzigingen komen er meer betaalbare huurwoningen in de sociale en in de vrije sector.

De belangrijkste wijzigingen:

• Voor nieuwgebouwde goedkope huurwoningen gaat vanaf 1 april een heffingsvermindering in. Dit geldt bij een huur onder de € 592,55 per maand (in 2017). Tegelijk wordt het voor woningcorporaties gemakkelijker om relatief dure woningen te verkopen. Zo wordt een passende, betaalbare voorraad gestimuleerd.

• Corporaties krijgen een vrijstelling van de verhuurderheffing voor woningen die zij opkopen in krimpgebieden (bij een plan voor stedelijke vernieuwing).

• Bij grootschalige verbouwing, sloop en samenvoeging van huurwoningen gaat de korting op de verhuurdersheffing omhoog.

• De Achterhoek en Noordoost-Fryslân worden ook krimpgebied. Corporaties krijgen daar korting op de verhuurderheffing als zij huurwoningen slopen.

Bron: Ministerie BZK