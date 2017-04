Besteed extra geld voor de ouderenzorg vooral buiten de muren van het verpleeghuis

Het extra geld dat beschikbaar is voor zorg moet voornamelijk buiten de muren van het verpleeghuis worden ingezet. Dat zeggen ANBO en Fundis, een grote zorgaanbieder in Zuid-Holland, vandaag, mede naar aanleiding van het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). In dat advies zegt de NZA dat goede verpleeghuizen in staat zijn meer directe zorg aan bewoners te leveren dan andere verpleeghuizen onder gelijke omstandigheden.

Nu, onder de huidige omstandigheden, veel geld investeren in de verpleeghuizen, is dus niet zinvol. Maar ANBO en Fundis stellen daarnaast dat slechts acht procent van de kwetsbare ouderen in verpleeghuizen woont. De verpletterende meerderheid woont zelfstandig thuis. Zorg, ondersteuning en dagbesteding is de afgelopen jaren ernstig verschraald en juist dáár moet het extra geld naar toe.

Frame

"Er wordt flink tegen elkaar opgeboden: wie investeert het meest in de verpleeghuizen? Maar wij roepen de formateur en de onderhandelaars van VVD, CDA, GroenLinks en D66 op eerst tot tien te tellen. Het frame is dat het leven in de verpleeghuizen verschrikkelijk is. Dat is onzin. Juist buiten de muren van de zorginstellingen kunnen mensen veel meer ondersteuning gebruiken", zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan. "Er is zeker ruimte voor verbetering in de verpleeghuizen zelf: vooral door een schreeuwend gebrek aan goed opgeleid personeel is de werkdruk erg hoog. En de NZA zegt terecht dat de efficiëntie in sommige zorgorganisaties omhoog moet. Maar dat betekent natuurlijk niet dat álle financiële ruimte moet worden uitgegeven aan slechts acht procent van de kwetsbare ouderen", zo vult Fundis-bestuurder Jeroen van den Oever aan.

Wat moet er wel gebeuren?

- Zet de extra budgetruimte voornamelijk in buíten de muren van het verpleeghuis voor kwetsbare ouderen een complexe zorgvraag, die tóch thuis willen blijven wonen. Dat zijn er namelijk steeds meer. Als voor hen de eigen bijdrage wat verlaagd wordt, dan wordt het voor veel meer mensen financieel mogelijk om tot het einde toe thuis te blijven wonen.

- Verplicht en financier een betere ondersteuningsstructuur zoals dagbesteding, begeleiding en huishoudelijke zorg.

- Breid de capaciteit van de (veel goedkopere) eerstelijns bedden in de wijken uit, zodat dure ziekenhuisopnames worden voorkomen.

- Stimuleer de bouw van de juiste woningen, ook voor meer beschut wonen. Investeer in een beter imago van de langdurige zorg en meer opleidingsmogelijkheden, zodat zowel in de wijk als in de verpleeghuizen enthousiaste mensen aan het werk willen.

- Praat daarvoor met de mensen op de vloer over wat zij zien en wat zij denken dat nodig is; laat u niet leiden door frames.

Bron: NZA