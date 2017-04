Knab en Rabobank werken samen op gebied van crowdfunding

De Rabobank en Knab gaan als eerste twee banken samenwerken op het gebied van crowdfunding. Crowdfunding kan een oplossing zijn voor ondernemers als zij de gewenste lening niet volledig via bancair krediet kunnen krijgen. Daarnaast kan een combi-financiering van bancair en crowdfunding een betere oplossing zijn voor de klant. Hiervoor gaat de Rabobank nu ook doorverwijzen naar het crowdfunding platform dat Knab in samenwerking met Collin Crowdfund exploiteert.

"Knab biedt zelf geen kredieten aan. Met Knab Crowdfunding biedt Knab particuliere spaarders de mogelijkheid om middels het crowdfunding platform te investeren in MKB-klanten van Rabobank. Particulieren kunnen al vanaf 100 euro instappen. Hiermee creëren we een moderne financieringsmogelijkheid en deze vorm levert een fikse marketingwaarde voor de MKB-klanten doordat er een crowdfunding campagne wordt gestart. De samenwerking die we nu met Rabobank aangaan, maakt deze oplossing voor een nog grotere groep ondernemers beschikbaar," aldus Frits Drost, commercieel directeur bij Knab.

Rabobank: Partner in Financieren

Knab Crowdfunding is de vijfde samenwerkingspartner van Rabobank voor crowdfunding, waarmee het palet aan financieringsmogelijkheden voor haar zakelijke klanten vergroot wordt.

"De Rabobank wil de financiële motor zijn voor ondernemend Nederland door ondernemers te helpen met het vinden van een passende financiering. Voor elk goed plan vinden wij de weg. Daarbij kijken we verder dan alleen onze 'eigen winkel' en zoeken de samenwerking met andere financiële partijen om de ondernemer zo goed mogelijk te helpen. Dankzij deze unieke samenwerking gaan we ondernemers, voor wie crowdfunding passend kan zijn, beter en sneller helpen met het rondkrijgen van hun financiering," licht Eric Saris, directeur Bedrijven van de Rabobank toe.

Eerste succesvolle leningverzoek al samen gefinancierd

De Rabobank en Knab Crowdfunding hebben al meerdere aanvragen succesvol gefinancierd. Zo realiseerden zij samen de benodigde financiering voor het strandpaviljoen Zuidpier in IJmuiden. "Twee ondernemers hadden financiering nodig voor de overname en verbouwing van het paviljoen. De Rabobank IJmond financierde een deel en de rest werd via klanten van Knab binnen één dag bij elkaar gebracht" aldus Remko Jansen, business partner Knab Zakelijk.

Over Knab Crowdfunding

Knab Crowdfunding startte in 2016 en heeft al uiteenlopende projecten succesvol gefinancierd. Het gemiddelde leenbedrag is ruim € 200.000 per lening. Ondernemers krijgen een professionele Crowdfund Coach via samenwerkingspartner Collin Crowdfund toegewezen. Ondernemers kunnen tot maximaal € 2.500.000 lenen voor groei-, her-, of aankoopfinanciering.

Groei

De markt van crowdfunding in Nederland is wederom gegroeid. Dit blijkt uit cijfers van Crowdfundmarkt.nl, een website voor investeerders in crowdfunding. In het eerste kwartaal van dit jaar is de markt van crowdfundingleningen en - aandelen uitgekomen op 36,5 miljoen euro verdeeld over 233 projecten. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016 is dit een stijging van 22%.

De kwartaalomvang van de crowdfundmarkt is met 6,5 miljoen euro gestegen. Het aantal projecten is nagenoeg gelijk gebleven waardoor de gemiddelde projectomvang sterk is toegenomen. In het eerste kwartaal van dit jaar komt de gemiddelde projectomvang uit op 157.000 euro. Dit is een stijging van 24% ten opzichte van dezelfde periode in 2016. In een jaar tijd zijn er in Nederland per saldo 10 AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen bijgekomen.