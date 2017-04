Invloed huizenprijsschokken van huizenbezitters en huurders

In deze studie onderzoekt het CPB de invloed van dalende huizenprijzen op besparingen van Nederlandse huishoudens gedurende de periode 2008-2013. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens van het CBS over inkomen, financiële bezittingen en schulden van alle Nederlandse huishoudens. Bovendien zijn van zowel koop- als huurwoningen de waarde vanuit de WOZ-gegevens bekend.

Twee modellen

Het CPB schat twee verschillende modellen. In het eerste model wordt het effect geschat van een waardedaling van de woning in een bepaald jaar op de besparingen in datzelfde jaar. Besparingen zijn hierbij gedefinieerd als toevoegingen aan bankrekeningen en aflossing van de hypotheekschuld. In het tweede model wordt het effect van de waardedaling geschat van de woning gedurende de periode 2009-2013 op de besparingen in die gehele periode. Op die manier wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat huishoudens niet direct hun besparingen aanpassen na een waardedaling van de eigen woning.

Effect

In het eerste, korte termijn, model vindt het CPB een effect tussen de 0 en -0,05. Dat betekent dat huishoudens tussen de nul en vijf eurocent extra sparen wanneer de waarde van de woning met één euro daalt. In het tweede, lange termijn, model liggen de effecten tussen de -0,02 en -0,13. In beide modellen reageren jonge huishoudens sterker dan oude huishoudens. Ook is onderzocht of huishoudens met een hoog schuldratio (verhouding tussen hypotheekschuld en woningwaarde) voor de crisis sterker reageren, maar hier worden geen aanwijzingen voor gevonden.

Huurwoningen

Vervolgens worden dezelfde modellen geschat voor huishoudens in een (sociale) huurwoning. De verwachting is dat vanuit de economische theorie, huurders hun besparingen niet aanpassen als gevolg van een waardedaling van de woning. Voor huurders zou wel een tegengesteld effect gevonden kunnen worden als zij op korte termijn van plan zijn om een woning te kopen. Immers, wanneer woningen minder waard worden hoeven huurders minder te sparen voor de aankoop van een woning. Ook wanneer huren gekoppeld zijn aan woningwaardes wordt een tegengesteld effect voor huurders verwacht. Door te focussen op de groep van sociale huurders wordt verwacht dat deze twee effecten een zeer beperkte rol spelen.

Uit de schattingsresultaten blijkt dat huurders hun besparingen niet of nauwelijks aanpassen als gevolg van een huizenprijsdaling. Dit is een aanwijzing dat er geen derde factor aanwezig is die zowel huizenprijzen als besparingen beïnvloedt. Anders gezegd, het effect dat wordt gevonden voor woningbezitters lijkt een causaal effect te zijn. Dalende huizenprijzen leiden tot extra besparingen en aflossingen van de hypotheek bij huiseigenaren.

Invloed huizenprijsdaling

De ultieme vraag die met deze studie beantwoord moet worden is in hoeverre huizenprijsdalingen hebben bijgedragen aan de afname van consumptie in Nederland. Op basis van het lange termijn model wordt concludeerd dat huizenprijsdalingen hebben geresulteerd in extra besparingen van ongeveer 1,5% van het besteedbare inkomen van Nederlandse woningbezitters. In termen van consumptie verklaren huizenprijsdalingen deze bevindingen tussen de vijf en dertien procent van de totale consumptiedaling in de periode 2009-2013.

Omdat alleen het directe effect van huizenprijsdalingen op besparingen is gemeten, zou de totale impact op consumptie groter kunnen zijn. Het effect van prijsdalingen op woning gerelateerde consumptie wordt bijvoorbeeld niet gemeten. Door de afname van het aantal transacties op de woningmarkt geven huishouden wellicht minder uit aan verbouwingen en woningverbeteringen, zoals keukens en badkamers. Bovendien zijn de huishoudens die gedurende de periode 2006-2013 verhuizen uitgesloten in deze analyse. Deze groep huishoudens is mogelijk extra geneigd tot sparen bij prijsdalingen, omdat ze na verhuizing mogelijk met een restschuld blijven zitten.

Conclusie

Al met al laten de resultaten zien dat woningprijzen een deel van de consumptiedaling gedurende 2009-2013 kunnen verklaren. Echter, andere factoren vormen mogelijk een net zo belangrijke verklaring voor de sterke correlatie tussen huizenprijzen en consumptie op macroniveau. Dalingen van het (verwachte) toekomstige inkomen die gecorreleerd zijn met huizenprijsdalingen vormen een voorbeeld van zo’n alternatieve verklaring.

Het rapport kun u hier dowloaden

Bron: CPB