Uitstekend eerste kwartaal voor hypotheekaanvragen

In het eerste kwartaal van 2017 zijn circa 92.500 unieke hypotheekvragen via het Hypotheken Data Netwerk (HDN) verzonden. Dat is 24% hoger dan in het eerste kwartaal van 2016, toen er zo’n 74.500 aanvragen werden verzonden. Dit resulteert in het beste eerste kwartaal over de afgelopen zes jaar.

‘Het wordt interessant te volgen hoe de hypotheekmarkt zich in 2017 verder ontwikkelt, omdat de voorraad van de te koop staande woningen afneemt. Ook de oversluitmarkt droogt op. Veel consumenten hebben in de afgelopen maanden hun hypotheek overgesloten naar een nieuwe, vaak langere rentevaste periode’, aldus Dorine van Basten, directeur van HDN. In de laatste jaren is de populariteit van 20 jaar en 30 jaar rentevast gestegen, vooral ten koste van 5-jarige rentevaste perioden. De 10-jaarsrente is op een vergelijkbaar niveau gebleven.