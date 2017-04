Focus op samenwerking met onafhankelijk adviseur

Verzekeringsmaatschappij Legal & General ziet terug op een bedrijfseconomisch gezond 2016. Een sterke stijging van het rendement, forse groei in marktaandeel en een robuuste solvabiliteit (238%) is de einduitkomst van het afgelopen jaar. De maatschappij kiest ook in de komende jaren voor samenwerking met de onafhankelijk adviseur.

2016 eindigt met sterk gestegen rendement

Op 21 maart 2017 heeft verzekeringsmaatschappij Legal & General haar jaarverslag over 2016 gepubliceerd. De maatschappij kan met tevredenheid terugkijken op het afgelopen jaar. De winst voor belasting steeg naar 31 miljoen euro (2015: 3 miljoen euro).

Groei in dalende markt individueel leven

De markt voor individuele levensverzekeringen is over geheel 2016 gekrompen met 23% ten opzichte van 2015. Legal & General weet zich in deze dalende markt goed staande te houden. Het marktaandeel in de individuele markt groeide van 7% (2015) naar 8,6% in 2016. Opvallend is dat na jaren van daling de markt van unit linked verzekeringen in 2017 weer een groei laat zien (7%). De aanhoudend lage rente in combinatie met een relatief hoge vermogensrendementsheffing en stijgende beurzen, leiden ertoe dat het vertrouwen van consumenten in beleggen weer groter wordt.

Transformatie naar defined contribution

Op het gebied van collectief pensioen vindt een transformatie plaats naar een systeem van defined contribution. Het jaar 2016 stond in het teken van een vernieuwing van het ICT-platform. Met de introductie van dit nieuwe systeem is Legal & General klaar voor doorgroei naar de volgende fase. Ook grotere bedrijven kunnen uiterst snel, efficiënt en scherp geprijsd geadministreerd worden.

Hoge solvabiliteit

Het jaar 2016 is het eerste jaar waarin de toezichtregels van Solvency II voor Europese levensverzekeraars volledig van kracht zijn. Legal & General is een maatschappij met een sterke balans. Per 31 december 2016 bedroeg de solvabiliteit 238%. De maatschappij houdt dus ruim twee keer zoveel eigen vermogen aan dan als minimum geldt. Het prudente beleggingsbeleid draagt al jaren bij aan deze gezonde solvabiliteit.

Vertrouwen op onafhankelijk financieel adviseurs

Legal & General werkt samen met circa 1.800 professionele adviseurs. Legal & General is ervan overtuigd dat de consument ook in de komende jaren behoefte blijven houden aan persoonlijk financieel advies door een onafhankelijk adviseur. Michel van Dam, commercieel directeur Legal & General Nederland: “De consument blijft behoefte houden aan persoonlijk en onafhankelijk advies. De keuze van Legal & General voor de onafhankelijke adviseur heeft zich in 2016 wederom vertaald in prijzen voor Beste Levensverzekeraar in de categorieën Zakelijk Pensioen en Particulier Leven Lijfrente. De maatschappij ziet dit als een bevestiging van de keuze voor distributie via onafhankelijk adviseurs en de goede samenwerking met hen.

Vertrouwen in toekomst

In 2016 werd bekend dat de aandelen van Legal & General Nederland zullen worden overgedragen aan Chesnara Holdings BV. De aandelen zullen naar verwachting op donderdag 6 april 2017 worden overgedragen. Daarmee is een eind gekomen aan een langdurige relatie met Legal & General Group en starten we op die dag vol elan aan de samenwerking met Chesnara onder de naam die op 10 april bekend zal worden gemaakt. Michel van Dam: “Ook onder onze nieuwe naam blijven we kiezen voor onafhankelijk advies bij de distributie van onze producten.”