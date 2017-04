Hoe lang is de ideale werkdag?

Hoe lang is nu eigenlijk de ideale werkdag? In Zweden experimenteert men met een werkdag van 6 uur. Dat lijkt niet alleen goed uit te pakken voor het welzijn van de werknemers, het heeft ook een positief effect op hun productiviteit – en dat is weer van belang voor de werkgevers. Maar om eerlijk te zijn: helemaal nieuw is het niet, zo’n 6-urige werkdag.

Zweeds experiment met 6-urige werkdag

De verpleegkundigen van het rusthuis Svartedalen in Göteborg, Zweden, gingen in diensten van 6 in plaats van 8 uur werken. Hun salaris bleef gelijk. Het gaat hier om een door de overheid gefinancierd onderzoek dat in 2015 van start ging. Men stelde zich de vraag of korter werken ook zou leiden tot productiever werken. In een controlegroep in een ander verzorgingshuis werkten de medewerkers gewoon 8 uurs-diensten.

Fitter en betere prestaties op het werk

Wat blijkt? De verpleegkundigen van Svartedalen zijn de helft minder ziek zijn en nemen minder vrije dagen op. Dit komt de continuïteit op de werkvloer en de kwaliteit van de zorg uiteraard ten goede. De verpleegkundigen lijken gelukkiger en minder moe en presteren beter op het werk. De productiviteit wordt gemeten aan de hand van de hoeveelheid met inwoners ondernomen activiteiten; die blijkt met 64% gestegen. Wel moet het verpleeghuis extra personeel aannemen, wat een flinke kostenpost oplevert die voor stopzetting van het experiment zorgt.

De 6-uursdienst is helemaal niet nieuw

Al in 1930 veranderde de Kellogg Company het productieschema van drie ploegen van 8 uur naar vier ploegen van 6 uur. In de tijd van de grote depressie kon het bedrijf zo 300 werkloze mensen inhuren. De werknemers moesten wel een geringe loonsverlaging voor lief nemen. De kortere diensten leidden ertoe dat werknemers harder en efficiënter werkten, constateerde het bedrijf. Dit resulteerde dan ook in lagere algemene kosten, lagere arbeidskosten en minder arbeidsongevallen. De 6-uursdienst bleef voor een deel van het personeel nog tot 1985 in stand.

Zelfde productie in minder tijd: werkdruk?

Een 6-urige werkdag zorgt er in de praktijk wellicht wel voor dat werknemers in minder tijd net zoveel productie moeten leveren. Dat zou kunnen resulteren in hogere werkdruk. FNV Bondgenoten is hier inderdaad bang voor. Zij noemen daarnaast de hoge arbeidsproductiviteit in Nederland, nu al een van de hoogste ter wereld. Dat laatste is natuurlijk best bijzonder. Nederland, kampioen deeltijdwerkend land, heeft een zeer hoge arbeidsproductiviteit.

Crux: zelf ideale werkdag bepalen

Bijna iedereen kiest voor een kortere werkdag bij gelijkblijvend loon, zoals in het Zweedse experiment het geval is. Maar zelfs bij evenredig minder loon blijken werknemers te kiezen voor een kortere werkdag of -week. Toen een 36- tot 38-urige werkweek mogelijk werd, kozen velen voor een 4-daagse werkweek. Puur om één dag per week extra vrij te hebben. Dat scheelde meteen een dag woon-werkverkeer. Het gaat erom dat een werknemer voor een belangrijk deel zelf kan bepalen hoe zijn ideale werkdag en daarmee vrije tijd eruit zien. En die behoefte verschilt van mens tot mens.

Afweging belangen werkgever en werknemer

Werkgevers van hun kant hebben er belang bij dat er productie wordt gemaakt op de momenten dat het nodig is, met een zo effectief mogelijk personeelsbestand. Hoe de ideale werkdag en werkweek eruit zien, zal zodoende altijd een kwestie blijven van afwegen tussen de persoonlijke belangen van de werknemer en die van de werkgever. Een kwestie van geven en nemen dus. De ondernemingsraad kan een belangrijke rol spelen bij het afspreken van procedures met de werkgever.

> Dit is een korte samenvatting van het artikel ‘Bepaal het lekker zelf’ van Leo Bonefaas. Lees het volledige artikel in Vakblad Arbo.