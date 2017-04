Steeds meer woningen bereikbaar voor flexwerkers

Dankzij de Arbeidsmarktscan - een gezamenlijk initiatief van CMIS Franchise (De Hypotheekshop, Huis & Hypotheek, Hypokeur) en arbeidsmarktonderzoeksbureau Intelligence Group - is de kans voor flexwerkers op een hypotheek de afgelopen anderhalf jaar flink toegenomen. Op 1 september 2015 startte de Arbeidsmarktscan als pilot om de hypotheekverstrekking aan flexwerkers, uitzendkrachten en payrollers vlot te trekken.

Geldverstrekkers Obvion en Florius werken sinds de start mee aan de pilot. De pilot wordt verlengd en binnenkort uitgebreid met twee nieuwe deelnemers: De Hypotheker en Hypotheek Visie.

Hypotheek op basis van arbeidsmarktkansen

Het uitgangspunt van de Arbeidsmarktscan is dat er bij het bepalen van de risico’s niet alleen naar het arbeidsverleden van hypotheekaanvragers wordt gekeken, maar vooral naar de kansen om in de toekomst voldoende inkomen te verwerven. Mark de Rijke, directeur Business Development bij CMIS Franchise: ‘Deze nieuwe manier van risico-inschatting is hard nodig, omdat het aantal mensen zonder vast dienstverband of met een reeks van tijdelijke contracten structureel toeneemt op de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze veelal jonge, goed opgeleide professionals, van loodgieter tot IT’er, vallen niet meer binnen de standaardkaders voor hypotheekverstrekking.’ Wytzejan de Jong, algemeen directeur van De Hypotheker, vult aan: ’Door een hypotheek en een eigen huis bereikbaar te maken voor deze groep, neemt de doorstroming op de woningmarkt toe, wat ook weer een gunstig effect heeft op de markt voor huurwoningen.’

Online test steeds meer geraadpleegd

Geldverstrekkers accepteren de uitkomst van de arbeidsmarktscan als extra zekerheid voor flexwerkers met een korte arbeidshistorie: www.arbeidsmarktkansen.nl. Het unieke aan deze test is dat deze is gebaseerd op uitgebreide objectieve onderzoeksgegevens zoals leeftijd, opleiding, beroep en regio. De uitkomst is een score ten aanzien van de arbeidsmarktpositie van de flexwerker. Bij een positieve score komt de flexwerker in aanmerking voor een hypotheek. Tevens wordt iemands verdiencapaciteit voor de komende 5 jaar bepaald: het gemiddelde inkomen dat hoort bij iemand met hetzelfde profiel. Anton Vanden Bol, algemeen directeur en eigenaar van Hypotheek Visie Centrale: ‘Andere sterke punten van de Arbeidsmarktscan zijn dat deze niet gebonden is aan een werkgever en onafhankelijk is van de aard van een dienstverband.’