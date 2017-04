Betalingsachterstanden bedrijven West-Europa nemen toe

Ruim 9 op de 10 Nederlandse bedrijven kregen vorig jaar te maken met te late betalingen van facturen door zakelijke klanten. De totale waarde van achterstallige facturen steeg naar 33,7 procent: bijna één procentpunt meer dan een jaar geleden. Het gevolg is dat Nederlandse ondernemers minder vaak krediet verlenen aan hun binnenlandse en buitenlandse afnemers. Dit blijkt uit de jaarlijkse Betalingsbarometer voor West-Europa van Atradius.

In de Betalingsbarometer heeft Atradius de betalingsmoraal van bijna 3.000 bedrijven in dertien West-Europese landen onderzocht. Hieruit blijkt dat het aantal betalingsachterstanden is gestegen: 41 procent tegenover 39 procent een jaar geleden. Nederland doet het in vergelijking met de rest van West-Europa iets beter (33,7 procent), maar Nederlandse ondernemers geven wel vaker aan met te late betalingen te maken te hebben (92,4 procent tegenover 87,8 procent).

"Eén van de redenen dat bedrijven hun facturen te laat betalen, is dat ze niet voldoende financiële middelen tot hun beschikking hebben", zegt Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur van Atradius Nederland. "Voor een deel van de bedrijven komt dit doordat zij tijdens de crisis op hun vermogen hebben ingeteerd. Andere bedrijven worden juist nu het beter gaat, geconfronteerd met cashflow-problemen, omdat het geld er sneller uitgaat dan het binnenkomt. Het verkrijgen van financiering is in de afgelopen jaren alleen maar lastiger geworden. Hierdoor is het iets langer laten liggen van een factuur voor sommige bedrijven een relatief eenvoudige oplossing om financieel toch even wat lucht te hebben."

Gevolgen late betaling

Te late betaling door afnemers heeft onder meer tot gevolg voor dat bedrijven hun inkomsten zien verdampen (13,5 procent) en betalingen aan hun eigen leveranciers moeten uitstellen (14 procent). Het resultaat is ook dat bedrijven minder snel geneigd zijn krediet te verlenen aan hun afnemers.

Maatregelen ter bescherming winstgevendheid

Nederlandse bedrijven zetten vooral het controleren van de kredietwaardigheid van hun klanten in als creditmanagementtool om hun winstgevendheid te beschermen. Om mogelijke risico's ten aanzien van de Brexit en het toegenomen protectionisme in de Verenigde Staten het hoofd te bieden, geven zij daarnaast aan hun reserves voor dubieuze debiteuren te verhogen.

De Betalingsbarometer van Atradius voor Nederland kan worden geraadpleegd via www.atradius.nl in de rubriek Publicaties. Het volledige rapport met de resultaten van West-Europa kan worden gedownload via www.atradius.com.