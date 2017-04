Scildon is de nieuwe naam voor Legal & General

Tijdens een bijeenkomst met financieel adviseurs is de nieuwe naam bekend gemaakt waaronder de activiteiten van Legal & General vanaf juli 2017 worden voortgezet. De nieuwe naam luidt: Scildon. In juli 2017 worden de activiteiten van Legal & General Nederland voortgezet onder de naam Scildon.

Deze naamswijziging is het gevolg van de eerder aangekondigde overdracht van de aandelen van Legal & General Group plc, naar Chesnara Holdings BV. De nieuwe naam wordt de komende maanden doorgevoerd in alle uitingen.

Adviseurs kregen primeur

Tijdens een adviseursbijeenkomst in Meppel maakte Michel van Dam, commercieel directeur, de nieuwe naam van het bedrijf bekend. De daar aanwezige financieel adviseurs hadden de primeur. “We zijn succesvol dankzij de adviseurs waar we mee samenwerken, ik vind het dan ook logisch dat wij, nadat we onze medewerkers gisteren hebben geïnformeerd, de naam als eerste met hen delen”, aldus Michel van Dam. “Onze nieuwe naam staat voor bescherming, slagvaardigheid en deskundigheid. Ook in het huidige logo wordt dit al gesymboliseerd door een schild en dat wordt dus gehandhaafd. Het schild staat voor bescherming van de financiële zekerheid van onze klanten. De nieuwe kleuren oranje, wit en blauw staan voor onze verankering in Nederland.”

Hetzelfde gedreven team

Vanaf april is Gert Jan Fritzsche de nieuwe CEO van Scildon. Hij maakte tijdens de bijeenkomst nader kennis met de adviseurs. “Achter Scildon staan dezelfde mensen als bij Legal & General, die zorgen voor dezelfde hoge kwaliteit van producten en service, aldus Fritzsche. Met veel energie gaan wij nu onder een nieuwe naam de toekomst in. Samen met de adviseurs willen we klanten blijven helpen bij het realiseren van financiële zekerheid en bescherming bieden tegen onvoorziene financiële omstandigheden. Daarbij blijven we focussen op onze kernactiviteiten: overlijdensrisico, (collectief) pensioen en vermogensopbouw. Het is onze ambitie om onder deze nieuwe naam onze positie op de Nederlandse markt verder te versterken.”