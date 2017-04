Nieuw wetsvoorstel voor afspraken franchisesector

De Nederlandse Franchise Code (hierna NFC) wordt wettelijk verankerd. Daarmee stelt minister Kamp van Economische Zaken de afspraken in de door de sector opgestelde code verplicht. Dit zorgt ervoor dat de verhouding tussen franchisegever en franchisenemer evenwichtiger wordt.

Het vorig jaar aangekondigde wetsvoorstel dat het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft opgesteld, gaat voor een periode van zes weken in internet-consultatie.

Minister Kamp: “In Nederland zijn meer dan 30.000 franchisevestigingen die bij elkaar goed zijn voor een omzet van ruim €30 miljard. Deze sector is dus van aanzienlijk belang voor de Nederlandse economie. De samenwerking tussen franchisenemers en franchisegevers verloopt vaak goed. Toch zijn partijen het in de praktijk te vaak oneens over de naleving van gemaakte afspraken. Ook blijkt dat de sector er niet in slaagt om de code op vrijwillige basis toe te passen. Door de Nederlandse Franchise Code wettelijk te verankeren, is het gebruik ervan niet meer afhankelijk van deze vrijwillige medewerking. Dat leidt tot duidelijkere spelregels, minder conflicten en uiteindelijk tot meer omzet voor de hele branche.”

Voordelen wetsvoorstel

De voordelen van de wettelijke verankering van de NFC zijn dat alle partijen hem hiermee moeten toepassen. Daarmee gelden de regels voor iedereen en dat voorkomt teleurstellingen. Daarnaast kan bij een onrechtvaardige afwijking een contract worden vernietigd. Ook de rechter zal zich bij de beoordeling van eventuele geschillen mede op de NFC moeten baseren. Het blijft mogelijk voor de franchisegever en franchisenemer om in het contract af te wijken van de code, mits duidelijk gemotiveerd.

Franchise

Franchise is een bijzondere vorm van samenwerking tussen zelfstandige en onafhankelijke ondernemingen, waarbij de franchisenemer zijn bedrijf runt volgens het concept van de franchisegever. In Nederland zijn circa 750 franchiseformules actief. Franchising komt in veel branches voor, met zwaartepunten in de detailhandel, zowel food als non-food, dienstverlening en zorg.

Bron: Rijksoverheid