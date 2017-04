VvAA kiest voor full-service inkomensoplossing van serviceprovider Nedasco

Ledenorganisatie en dienstverlener voor zorgprofessionals VvAA kiest voor een samenwerking met serviceprovider Nedasco. Dankzij deze samenwerking krijgen zo ‘n 120.000 zorgprofessionals toegang tot een full-service inkomensoplossing op maat.

Nedasco heeft speciaal voor VvAA een poolproduct ontwikkeld en ondergebracht in het zogenoemde VvAA Gezond in Praktijk Pakket. Dit pakket is een totaalconcept met alle belangrijke inkomensverzekeringen plus aanvullende diensten waardoor de praktijkhouder of werkgever in de zorg grip houdt op de inzetbaarheid van zijn of haar personeel.

Aangepast aan beroepsgroep en cao

Voor het VvAA Gezond in Praktijk Pakket heeft VvAA specifieke eigenschappen en wensen per beroepsgroep in kaart gebracht. Dit was voor VvAA en Nedasco het uitgangspunt bij de ontwikkeling van het pakket. Dankzij de aangepaste voorwaarden kan VvAA een passende en unieke verzekeringsoplossing bieden per beroepsgroep en cao. Daarbij heeft Nedasco een vergelijk- en aanvraagtool in de ‘look and feel’ van VvAA ontwikkeld.

Samenwerking

“De specifieke verzekeringsoplossingen, maar ook de ondersteuning door bijvoorbeeld Be Suitable bij re-integratie en niet te vergeten het directe en constructieve contact maakt dat Nedasco de ideale partner is”, aldus Réseva Engelaer, directeur bij VvAA.

Ook Nedasco is blij met de samenwerking: “Onze inspanningen en uitbreidingen op inkomensgebied blijven niet onopgemerkt en daarom zijn wij verheugd een gerenommeerde partij als VvAA als klant en partner te mogen verwelkomen”, zegt Marco Pos, manager inkomen bij Nedasco trots.

Inmiddels zijn de eerste inkomensverzekeringen ondergebracht in de volmacht van Nedasco. De komende jaren breidt VvAA de samenwerking met Nedasco op inkomensgebied verder uit.