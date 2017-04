Nieuw bij NNEK Vermogensbeheer

Bij NNEK Vermogensbeheer is het voor samenwerkende adviseurs vanaf nu mogelijk om in slechts 15 minuten, volledig digitaal, een beleggers- of pensioenrekening te openen. Samen met de klant. Hiermee wordt het aanvraagproces bij de vermogensbeheerder in één klap 100% papierloos en volledig compliant uitgevoerd.

Directeur Egbert Berkhoff: ‘NNEK heeft ervoor gekozen om gehele aanvraagproces in te richten op het dynamische platform van Eerstestap.nl: de Customer Flow Manager. Het platform is hierbij zo voor ons ingericht, dat de aanvraagomgeving naadloos aansluit op de bestaande omgevingen van NNEK’.

De adviseur start het openen van een rekening voor zijn klanten, vanuit zijn eigen omgeving op NNEK KENNIS. In enkele minuten bereidt de adviseur de aanvraag voor en stuurt vervolgens een uitnodiging naar de klant. Deze logt in op de beveiligde omgeving, valideert de gegevens en vult deze waar nodig aan. In het digitale aanvraagproces worden alle benodigde documenten geüpload en vult de klant de benodigde vragen in om het klant- en risicoprofiel automatisch te laten bepalen. Al met al duurt het proces voor de klant en de adviseur tezamen maximaal 15 minuten. Met als resultaat: een compleet dossier met digitaal ondertekende en gewaarmerkte dossierstukken.

Voor NNEK is de digitale verwerking van het door de adviseur en klant ingevulde aanvraagdossier, vervolgens een kleine stap.

Zowel de adviseur als de klant worden stapsgewijs en intuïtief door het aanvraagproces geleid. Door de opvallende feedback buttons aan het einde van het proces, wordt er direct feedback opgehaald bij alle gebruikers. Zo wordt het proces actief gevolgd en waar nodig snel verbetert.

De samenwerking is van beide kanten erg goed bevallen. Jan Verstegen van Eerstestap.nl: “We zijn er trots op dat NNEK voor ons heeft gekozen. Samen zijn we in staat geweest om een lastig proces heel eenvoudig te maken voor alle gebruikers. Hierdoor werkt de aanvraagprocedure snel en is het geheel compliant uitgevoerd’. De klant krijgt in het openen van zijn rekening dus ook een grote rol. Dit zorgt ervoor dat het voor alle partijen in dit proces, heel prettig en efficiënt werkt.

NNEK en Eerstestap gaan verder aan de slag met de doorontwikkeling van de digitale omgeving. Later dit jaar worden zaken als zakelijke rekeningen, een oriëntatie op beleggen en een uitgebreide advieswijzer toegevoegd.