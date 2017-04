NN Group benoemt management

NN Group, waarvan Nationale-Nederlanden een onderdeel is, heeft per 12 april Delta Lloyd overgenomen. Aan alle voorwaarden die aan de overname gesteld waren is voldaan, zoals de verklaringen van geen bezwaar (vvgb) van de Nederlandsche Bank (DNB), de Nationale Bank van België (NBB) en de Europese Centrale Bank (ECB), en de mededingingsrechtelijke goedkeuring van de Europese Commissie.

De gecombineerde onderneming gaat verder als toonaangevende speler op het gebied van verzekeren en pensioenen in de Nederlandse markt, met een sterke marktpositie in België en met een aantrekkelijk aanbod in vermogensbeheer en bankieren.

Nu de overname is afgerond start het integratieproces. Het integreren van twee bedrijven is een proces dat zorgvuldigheid vereist en tijd in beslag neemt. In de loop van dit jaar zal meer bekend worden gemaakt over de bedrijfsstrategie voor de toekomst. De integratie wordt geleid door de Management Board van NN Group.

Vandaag heeft NN Group de CEO's benoemd voor onderdelen van het gecombineerde bedrijf, in Nederland. Het betreft de CEO's van de bedrijfsonderdelen Leven, Schade & Inkomen en Bank, die rapporteren aan David Knibbe, CEO Nationale-Nederlanden/CEO Delta Lloyd:

- Michel van Elk (1962), CEO Nationale-Nederlanden Leven/CEO Delta Lloyd Leven

- Leon van Riet (1964), CEO Nationale-Nederlanden Schade & Inkomen/CEO Delta Lloyd Schade & Inkomen, tevens eindverantwoordelijk voor de ABN AMRO joint venture

- Erik Muetstege (1960), CEO Nationale-Nederlanden Bank/CEO Delta Lloyd Bank

Daarnaast worden er, onder voorbehoud van goedkeuring van DNB en de Ondernemingsraad, vier directeuren benoemd, die verantwoordelijk zijn voor de samenvoeging van de afdelingen van de twee Levenbedrijven en bankactiviteiten:

- Annemieke Visser - Brons (1970), Pensioen Services

- Diederik Schouten (1974), Pensioen New Business

- Tjeerd Bosklopper (1975), Individueel Leven Services

- Marcel Zuidam (1970),Transformation Office NN Bank

Zij rapporteren aan de desbetreffende CEO's.

Verder wordt Harry van der Zwan (1963), onder voorbehoud van goedkeuring van de Ondernemingsraad, benoemd tot Directeur Intermediaire Zaken. In deze hoedanigheid rapporteert hij aan Mariken Tannemaat, Chief Customer Innovation Officer.

De overige benoemingen die vandaag bekend zijn gemaakt, zijn te vinden hier op de website.