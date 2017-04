Omzet Welten naar 53,8 miljoen in 2016

De omzet van Welten is in 2016 uitgekomen op € 53,8 miljoen, een daling van 22,3% ten opzichte van 2015 (€ 69,2 miljoen). De dienstverlener voor de financiële sector behield een positief operationeel bedrijfsresultaat van € 2,9 miljoen.

Welten biedt oplossingen in interim capaciteit, opleidingen en klantcontact voor de financiële sector. De omzetdaling in 2016 is voornamelijk toe te schrijven aan verminderde vraag aan de kant van interim capaciteit en opleidingen. De omzet van het onderdeel financieel klantcontact bleef nagenoeg gelijk.

Welten Interim Capaciteit wijdt de omzetdaling aan veranderende marktomstandigheden en een dalende vraag door terugloop van personeel in de financiële sector. Naast het aantal medewerkers liep ook de bezetting in 2016 tijdelijk terug, waardoor een negatief effect op het bedrijfsresultaat ontstond.

Dukers & Baelemans had in 2015 te maken met een eenmalig hogere omzet in het segment Wft-opleidingen (Wft en PE), door wettelijke verplichtingen op het gebied van vakbekwaamheid. In lijn met de verwachting van het opleidingsbedrijf liep de vraag naar wettelijke opleidingen en examens in 2016 terug.

Welten verwacht dat de omzet dit jaar zal stabiliseren. De organisatie ziet 2017 als een overgangsjaar waarin de merken van Welten geheel worden vernieuwd. Verder introduceerde Dukers & Baelemans een multiskilled opleidingsprogramma (De Nieuwe Financieel Professional) voor interim professionals.