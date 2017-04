Economische groei zorgt voor daling WW

Door het herstel van de Nederlandse economie is het aantal WW-uitkeringen in 2016 aanzienlijk gedaald ten opzichte van een jaar eerder. UWV gaf het afgelopen jaar 700 miljoen euro minder uit aan werkloosheidsuitkeringen, een daling van 12 procent. Dit staat in het Jaarverslag 2016 dat UWV vandaag presenteert.

'De arbeidsmarkt trekt gelukkig weer aan, maar nog niet iedereen profiteert daarvan', tekent UWV-bestuursvoorzitter Bruno Bruins hierbij aan. 'Voor oudere werkzoekenden en mensen met een arbeidsbeperking is daarom blijvend aandacht nodig', aldus Bruins. In 2016 is UWV daarom gestart met meer persoonlijke dienstverlening aan WW-gerechtigden die een slechte positie hebben op de arbeidsmarkt. Ook mensen met een WIA-uitkering krijgen intensievere ondersteuning bij het vinden van werk.

In totaal gaf UWV € 20,5 miljard uit aan uitkeringen als WW, WIA, WAO en ZW in 2016, De aanhoudende economische groei zorgt voor een flinke daling van het aantal WW-uitkeringen. UWV keerde € 5,7 miljard uit in 2016, 700 miljoen euro minder dan in 2015. Het aantal lopende WW-uitkeringen daalde in 2016 van 446.000 naar 412.000. UWV verwacht op basis van de laatste prognose van het Centraal Planbureau eind dit jaar 348.000 lopende WW-uitkeringen te verstrekken.

Meer persoonlijke dienstverlening

In oktober 2016 is UWV gestart met meer persoonlijke dienstverlening aan klanten met een WW-uitkering. De bestaande online ondersteuning is vanaf dat moment uitgebreid met een meer persoonlijke benadering en richt zich op mensen met een zwakke of matige positie op de arbeidsmarkt. Ook mensen met een WIA-uitkering kunnen rekenen op intensievere ondersteuning. Bij deze groep legt UWV de focus op het benutten van de mogelijkheden om te kunnen werken en intensiveert de begeleiding bij het vinden van een passende baan. UWV heeft in 2016 o.a. ruim 25.000 klantprofielen van mensen met een WIA-uitkering opgesteld. Hiermee krijgen werkgevers zicht op de competenties van werkzoekenden met een arbeidsbeperking.

Bruno Bruins: 'De waardering voor onze dienstverlening steeg afgelopen jaar van een 6,9 naar een 7,1. Veel mensen kunnen met de voornamelijk online dienstverlening prima uit de voeten. Als ik af ga op de verkiezingsprogramma's is de kans groot dat we kunnen doorgaan met meer persoonlijke, face-to-face dienstverlening voor WW-gerechtigden. Dat juich ik toe, want uit onderzoek blijkt dat werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt zich beter geholpen voelen als er sprake is van persoonlijk contact.'

Moderniseren ICT

Afgelopen jaar is UWV ook begonnen met het moderniseren van de ICT-infrastructuur. Dit betreft een operatie die een aantal jaren in beslag zal nemen. Bruins: 'Modernisering van het ICT-landschap van UWV is nodig om in de toekomst de dienstverlening aan onze klanten te blijven garanderen. Dit beperkt echter wel de ruimte voor het doorvoeren van nieuwe wetswijzigingen en verdere bezuinigingen.'

Het gemonteerde videopersbericht is hier te vinden.