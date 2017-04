Financiën gaat voorbij aan kritiek uit de markt

CFD vindt het frappant dat Financiën de aanbesteding van de evaluatie van het provisieverbod heeft toegekend aan een bedrijf, dat op zijn beurt de evaluatie weer doorschuift naar de door de markt zeer bekritiseerde onderzoeker Peter Risseeuw.

Eind 2016 heeft CFD bij Financiën al bezwaar gemaakt tegen het mogelijk contracteren van Risseeuw, omdat deze als mede-auteur betrokken is geweest bij de totstandkoming van het SEO rapport ‘evaluatie provisieregels complexe producten (2010). Financiën heeft met deze toebedeling de bezwaren vanuit de markt naast zich neergelegd.

Het SEO rapport is door de toenmalige Minister van Financiën ‘De Jager’ als leidraad genomen om tot een provisieverbod op complexe producten te komen en een geheel nieuw vakbekwaamheids-gebouw op te tuigen. In opdracht van CFD heeft advocatenkantoor Boekel de Neree het SEO rapport geanalyseerd (2011) en kwam men tot de conclusie dat het de schijn van volledige onafhankelijkheid tegen had. De aanbeveling van Boekel de Neree richting het ministerie was om alsnog uitvoering te geven dan wel (subsidiair) tot aanvullende rapportage door SEO. Door deze aanbeveling was Financiën volledig op de hoogte gebracht van de bezwaren uit de markt. Op deze aanbeveling is Financiën om welke reden dan ook niet ingegaan. Met de huidige aanbesteding gaat men opnieuw aan de kritiek uit de markt voorbij.

Aangezien Risseeuw geen enkele passage uit het SEO rapport heeft teruggenomen of zich daarvoor geëxcuseerd, staat hij blijkbaar nog steeds achter de inhoud van dit rapport. Het meest kwalijke aan dit rapport is dat het een hele beroepsgroep heeft gecriminaliseerd, door voor te sorteren op een waterbedeffect. Het zou Risseeuw sieren de kritiek uit de markt serieus te nemen en de onderzoeksopdracht aan Financiën terug te geven.

Of Financiën werkelijk op de hoogte was van de constructie van het onderaannemerschap van Risseeuw is niet duidelijk. Financiën mag uiteraard doen wat haar goed dunkt, maar ze kan daarmee niet de gevoelens uit de markt wegnemen dat deze evaluatie nu al besmet is en de uitkomsten zijn bepaald. CFD zal de evaluatie dan ook nauwlettend blijven volgen en waar nodig te zijner tijd van commentaar voorzien.