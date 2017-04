De werkgelegenheid in Nederland groeide in de maand maart 2017 met 18.500 banen, zo blijkt uit het ADP Nederland Werkgelegenheidsrapport. Dit rapport, geproduceerd door het ADP Research Institute® in samenwerking met Moody’s Analytics, wordt maandelijks gepubliceerd en breed verspreid.

Het rapport is gebaseerd op actuele data over aantallen medewerkers en geeft de maandelijkse ontwikkeling weer van de totale (niet-agrarische) werkgelegenheid, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Het geeft een up-to-date blik op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt op basis van echte werkgelegenheidscijfers en verschilt daarmee van rapportages van werkloosheidscijfers die het aantal mensen weergeven dat een baan zoekt. Soms ontwikkelen deze indicatoren zich in dezelfde richting, in het bijzonder als er veranderingen zijn in het arbeidspotentieel. Er komen dan meer mensen op de arbeidsmarkt bij dan dat er banen bijkomen, bijvoorbeeld door demografische ontwikkelingen, cyclische bewegingen of aanpassing van wetgeving zoals de verhoging van de AOW-leeftijd.

Belangrijkste punten uit het rapport over maart 2017:

Totale Nederlandse niet-agrarische werkgelegenheid1: +18.500

Meest relevante sectoroverzichten2:

Industrie +1.500

Handel, Transport en Horeca +2.600

Financiële Dienstverlening -100

Zakelijke Dienstverlening +12.000

1) Inclusief 20 sectoren (cf. rapport methodology)

2) Cijfers geldig voor genoemde sectoren, tellen niet op tot totaalcijfer van alle 20 sectoren

“De werkgelegenheid (niet-agrarisch) in Nederland groeide in maart 2017 met 18.500 banen,” aldus Ahu Yildirmaz, vice-president en hoofd van het ADP Research Institute. “De sterkste banengroei was in de zakelijke dienstverlening. In de Handel, Transport en Horeca was de toename van de werkgelegenheid meer dan dubbel zo groot als in februari 2017. Deze groei wordt ondersteund door het consumentenvertrouwen, dit bereikte in maart het hoogste niveau van de afgelopen 10 jaar.”

Bekijk het ADP Nederland Werkgelegenheidsrapport op https://www.adp.nl/wgr

Bron: ADP