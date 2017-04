Beste hypotheek van 2016 kwam van Florius

Florius bood in 2016 de beste hypotheek van Nederland. Dat blijkt uit een stemming onder adviseurs en acceptanten van de hypotheekadviseur voor hoogopgeleiden Viisi. Op nummer twee en drie staan respectievelijk MUNT en Obvion.

Voor het bepalen van de eindscore heeft Viisi zes objectieve voorwaarden gehanteerd in combinatie met de mening van haar adviseurs en acceptanten. Het eindresultaat is voor 50 procent afhankelijk van de score op basis van de voorwaarden en 50 procent van het cijfer dat de medewerkers geven.

Loan to Value

Als eerste voorwaarde is gekeken naar aanpassing van de hypotheekrente als de Loan to Value daalt. Het risico van een hypotheek wordt voor een groot deel bepaald door de verhouding van de hypotheekschuld ten opzichte van de marktwaarde van het onderpand, dit heet de Loan to Value (LTV). Hoe lager de LTV, hoe lager de rente. Als een klant dus na verloop van tijd een deel van de lening heeft afgelost, kan die in aanmerking komen voor een lagere rente. "Geldverstrekkers gaan hier heel verschillend mee om", vertelt Viisi co-founder Frank Tukker. "De één laat de LTV automatisch dalen, de ander doet dat alleen op verzoek en bij weer een ander is het helemaal niet mogelijk. Geldverstrekkers waar de LTV kan dalen, scoren hoger in de meting."

Boetevrij aflossen

Ook de optie 'boetevrij aflossen' is meegenomen in de beoordeling. "Dit is een veelgestelde vraag van klanten aan onze hypotheekadviseurs. Hoe meer er boetevrij kan worden afgelost, hoe hoger een geldverstrekker scoort."

Vrije keuze

Vrije keuze met betrekking tot het afsluiten van producten bij de hypotheek is eveneens meegenomen. "Bij sommige geldverstrekkers ben je verplicht om naast een hypotheek ook andere producten af te nemen. Vaak gaat het dan om een betaalrekening. Geldverstrekkers bij wie dit niet hoeft, scoren hoger dan geldverstrekkers bij wie het wel moet", vertelt Tukker. "Ook zijn er enkele geldverstrekkers die een lagere rente aanbieden aan klanten die bij een bepaalde werkgever werken. Ook zij scoren lager dan geldverstrekkers die niet segmenteren op werkgever."

Standaard voorwaarden

Verder is gekeken naar de ruimte die hypotheekaanbieders bieden om af te wijken van standaardvoorwaarden. "Natuurlijk is het goed dat die er zijn, zodat klanten de hypotheeklasten ook echt kunnen dragen. Toch kan iemand best kredietwaardig zijn, zonder direct te voldoen aan de specifieke toetsingseisen van een geldverstrekker."

Vast aanspreekpunt

Het vijfde criterium betreft een vast aanspreekpunt bij de geldverstrekker. Dat voorkomt communicatieve fouten en vergroot de efficiency. "Om die reden scoren geldverstrekkers met een vast team of een vaste contactpersoon hoger dan geldverstrekkers die dat niet hebben."

Doorlooptijden

"Als laatste hebben we ook de snelheid meegenomen. Hoe sneller een geldverstrekker het acceptatieproces afrondt, hoe hoger de score."

Bovengemiddeld

Op basis van deze zes vastgestelde criteria ontlopen de meeste geldverstrekkers elkaar nauwelijks. De top 3 ligt zelfs heel dicht bij elkaar, zij scoren op elk criterium bovengemiddeld. "Het is mooi om te zien dat veel geldverstrekkers goed scoren. Hieruit kunnen we concluderen dat de samenwerking met alle partijen goed verloopt", aldus Tukker. "Viisi doet ieder jaar onderzoek naar de prestaties van hypotheekaanbieders en dit jaar hebben we besloten de resultaten publiek te maken. Voor 2017 zien we nu al verbeteringen ten opzichte van vorig jaar, dus ligt alles weer open."