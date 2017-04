Grootbanken zetten de aanval in

Wie de laatste weken de hypotheekrentes enigszins volgt, is het wellicht al opgevallen: de vier grootbanken nemen op dit ogenblik scherpe posities in. Dat doen ze met name op 10 jaar vast (NHG), het belangrijkste segment voor banken. Op 20 jaar vast is het verschil met pensioenfondsen en verzekeraars minder groot geworden.

Hiermee lijken de grootbanken klaar voor de voorjaarspiek van de komende maanden. De toon werd begin april gezet door de Rabobank met de introductie van haar BasisHypotheek. ING en ABN Amro reageerden binnen een paar dagen met een verlaging van hun tarieven.

Afgelopen zaterdag sloot SNS Bank de rij met eveneens een flinke verlaging. Als gevolg van de concurrentiestrijd en lage marges op 10 jaar vast zien we dat sommige andere aanbieders zich meer op de langere rentevaste perioden zijn gaan richten. Door de aanhoudende daling van de kapitaalmarktrente lijkt de verlaging van de hypotheekrente door te zetten.

Ook vorige week pasten diverse geldverstrekkers de rentetarieven naar beneden aan. De daling van de kapitaalmarktrente lijkt vooral veroorzaakt te worden door de oplopende spanning in de wereld rond landen als Noord-Korea en Syriƫ. Wellicht ook dat de hoge verwachtingen van Trumps economische plannen wat afnemen. Op korte termijn lijkt hierdoor een stijging van de hypotheekrente niet waarschijnlijk.

De Hypotheekshop Nieuws geeft een overzicht van de renteontwikkeling in de afgelopen weken. De verwachtingen die beschreven staan zijn altijd indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.