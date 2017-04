Nieuwe Unigarant reis- en annuleringsverzekering

Unigarant is met een nieuwe kortlopende en doorlopende reis- en annuleringsverzekering klaar voor het reisseizoen. Bijzonder is de nieuwe, aanvullende dekking om terrorismedreiging, epidemieën en natuurrampen te verzekeren. Productvergelijker MoneyView beoordeelt de verzekeringen met de hoogste waardering van vijf sterren op voorwaarden. Hiermee laat Unigarant zien dé reisverzekeraar van Nederland te zijn.

Unigarant Annuleringsverzekering: optimaal voorbereid

Bij de ontwikkeling van de nieuwe annuleringsverzekering heeft Unigarant het aantal geldige annuleringsredenen uitgebreid en bestaande beperkingen geschrapt. Reizigers die bijvoorbeeld zorg moeten verlenen aan naasten (mantelzorgers) of stellen die hun relatie beëindigen, kunnen nu hun reis kosteloos annuleren.

Nieuw is ook de dekking Extra annuleringsredenen, waarmee annulering mogelijk is bij natuurrampen, terrorismedreiging of stakingen. Zo biedt Unigarant zekerheid in een veranderende wereld.

Koen Akkerman, Manager Sales: "De waardering van Moneyview laat zien dat je als reizigers kunt vertrouwen op onze verzekeringen.Ik ben trots op de uitbreiding van de basisdekking én de mogelijkheid om terrorismedreiging, epidemieën en natuurrampen te verzekeren. Met deze verzekering ben je goed voorbereid."

Unigarant reisverzekering: onbezorgd op reis

In de nieuwe reisverzekering is rekening gehouden met de trends in de reiswereld en behoeftes van de klant. Er gaat bijvoorbeeld steeds meer elektronica mee op reis. Daarom heeft Unigarant de vergoeding voor elektronische apparatuur verhoogd. Ook is de vergoeding van kleren en toiletspullen bij bagageverlies verruimd en wordt vervangend huurmateriaal nu vergoed.

Akkerman vervolgt: "Wij willen dat onze verzekerden onbezorgd kunnen reizen. Dat doen we door niet alleen vergoedingen en dekkingen te verbeteren, maar ook door nieuwe dekkingen toe te voegen. De aanvullende dekking Verkeersrechtsbijstand bijvoorbeeld, waarmee reizigers verzekerd zijn van juridische hulp bij een ongeluk met een motorvoertuig in het buitenland."

De nieuwe aanvullende dekking Zakenreis is voor reizigers die zakelijke en privéreizen graag in één polis willen regelen. Deze dekking is alleen af te sluiten bij de doorlopende reisverzekering. Bij de kortlopende reisverzekering is Zakenreis standaard meeverzekerd.

Bestaande doorlopende reisverzekeringen worden bij de verlenging aangepast. Dit geldt ook voor de reisverzekeringen die via het Unigarant Woonpakket Plus zijn afgesloten.

Bron: Unigarant