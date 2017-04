Elektrisch rijden bij zzp’ers vooral fiscaal gedreven

Een ruime meerderheid van de zzp’ers (64,8%) heeft weleens overwogen om elektrisch of hybride te gaan rijden. Toch rijdt op dit moment slechts 20,1 procent van deze groep, en 13,0 procent van het totaal aantal zzp’ers, in een hybride of elektrische auto. De belangrijkste reden voor zzp’ers om uiteindelijk niet voor een elektrische of hybride auto te kiezen, is de beperkte afstand die met dit soort auto’s kan worden afgelegd.

Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 999 zzp’ers in samenwerking met Fleetwise.

De groep zzp’ers die nog nooit heeft overwogen om elektrisch of hybride te gaan rijden (35,2%) geeft aan dat de voornaamste reden hiervoor is dat er maar een beperkte afstand kan worden afgelegd (59,5%). Ook de lange oplaadtijd, het beperkt aantal oplaadpunten (42,2%) en de relatief hoge aanschafprijs (41,4%) weerhouden deze groep zzp’ers ervan om een elektrische of hybride auto te overwegen.

Actieradius beperkende factor

Ook voor een groot deel (45,5%) van de zzp’ers die ooit wél elektrisch of hybride hebben gereden is de beperkte afstand die kan worden afgelegd een belangrijke reden om terug te gaan naar een niet-elektrische of hybride auto. Desalniettemin blijken zzp’ers met een elektrische of hybride auto dagelijks nagenoeg hetzelfde aantal kilometers af te leggen als zzp’ers met een niet-elektrische of hybride auto: respectievelijk 82,9 en 85,7 kilometer. Ook de lange oplaadtijd en het beperkt aantal oplaadpunten bleken voor 36,4 procent van deze zzp’ers reden om niet langer elektrisch of hybride te rijden.

Elektrisch rijden fiscaal gedreven

Van de groep zzp’ers die op dit moment elektrisch of hybride rijdt geeft 76,7 procent aan dat zij hiervoor hebben gekozen vanwege belastingvoordelen. Toch zou meer dan de helft van deze groep (51,5%) niet terug gaan naar een niet-elektrische of hybride auto wanneer de fiscale voordelen verdwijnen. Andere belangrijke redenen voor zzp’ers om elektrisch of hybride te gaan rijden zijn het milieu (65,1%) en de lage gebruikskosten (51,2%). Van de zzp’ers met een elektrische of hybride auto heeft ruim de helft (51,2%) deze nieuw gekocht. 30,2 procent kocht de auto tweedehands en slechts 18,6 procent leaset zijn elektrische of hybride auto.

Over het onderzoek

De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van 999 zzp’ers in Nederland en zijn bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de meer dan 1 miljoen zzp’ers die Nederland kent (CBS, april 2016).

De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een infographic.

