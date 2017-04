NNEK ‘ontslaat’ adviseur van beleggingsverantwoordelijkheid

Na 11 jaar is het eindelijk mogelijk voor financieel adviseurs om lijfrentes te adviseren zonder een eigen beleggingsbeleid op te stellen. “Het was een doorn in mijn oog”, aldus Michiel van Vugt, Manager Financieel Adviseurs bij NNEK. “Verreweg de meeste adviseurs vertellen ons dat zij geen behoefte hebben een eigen beleggingsbeleid op te stellen om lijfrentes te kunnen adviseren aan hun klanten.

Zodra een adviseur zijn klant een beleggingslijfrente adviseert, is dat echter wel onderdeel van zijn werkzaamheden onder Nationaal Regime. Tot 9 maart was het enige alternatief een klant niet te helpen en deze door te verwijzen naar een aanbieder. Daarmee verlies je als adviseur zowel de grip op de klant en - belangrijker nog - je helpt je klant niet bij de keuze voor zijn belegging.” Vanaf 2018 worden de eisen voor adviseurs nog zwaarder met de nieuwe Mifid II richtlijn. Beleggingsadvies wordt nog meer een specialistisch vak, waarbij het adviseren van een beleggingsfonds nog meer impact krijgt voor de financieel adviseur.

“Het grootste voordeel voor de adviseur is dat hij nu wel de klantrelatie optimaal kan invullen zonder de verantwoordelijkheid te hoeven nemen voor de beleggingen. NNEK neemt vanuit haar rol als vermogensbeheer de zorgplicht op zich. Wij selecteren op onafhankelijke en verantwoorde basis beleggingsfondsen.”

Pepijn van Dijk FFP CFP® uit Almere stelt: “Het is heel prettig dat NNEK nu ook een lijfrentebeleggingsrekening aanbiedt. Daar waar andere partijen de keuze in beleggingsfondsen en indexfondsen beperken tot enkele ‘huismerken’ met soms onduidelijke kosten, levert NNEK een veelheid aan fondsen en trackers met een heldere transparante kostenstructuur. Dit biedt mijn klanten duidelijkheid en dat geeft rust.

Door de lijfrentebeleggingsrekening via NNEK Vermogensbeheer en/of Portefeuillebeheer hoef ik mij niet bezig te houden met de details van de voorwaarden van de AFM, maar heb ik mijn handen en hoofd vrij om me te concentreren op mijn klanten en hun wensen en vragen. Dat is juist waar ik als Financieel Planner meerwaarde kan bieden. En voor mijn klanten is het prettig te weten dat hun vermogen fiscaal voordelig is ondergebracht bij een professionele partij die onafhankelijk belegt.”