Einde eenmanszaak in zicht ?

Dankzij plannen van het nieuwe kabinet lijkt er een einde te komen aan de eenmanszaak als rechtsvorm. Na afschaffing van de zelfstandigenaftrek én de mkb-winstvrijstelling komen ruim 1 miljoen zelfstandigen in de knel.

De herziening van het belastingstelsel staat al langer bovenaan het verlanglijstje van diverse politieke partijen. Momenteel profiteren 1 miljoen Nederlandse zzp’ers van fiscale voordelen. De zelfstandigenaftrek ligt al jarenlang onder vuur. Ooit is de zelfstandigenaftrek in het leven geroepen om voor pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidsverzekering te zorgen. Er zijn echter maar weinig zzp’ers die het geld hier ook écht voor gebruiken. Hierdoor is de concurrentie met de gewone werknemer te groot.

Er wordt druk gediscussieerd over het wel of niet afschaffen van de fiscale voordelen voor zzp’ers. Duidelijk is dat er wel iets gaat veranderen. Hoe en wanneer, daar kunnen zzp’ers alleen maar voor vrezen. Ondertussen heeft de overheid het voor zzp’ers niet eenvoudiger gemaakt met de invoering van de wet DBA. Bijna 30.000 zelfstandigen kwamen hierdoor zonder werk te zitten.

Nieuwe rechtsvorm: zzp-BV

Zzp’ers wachten niet af en zoeken naar een andere manier om hun bedrijf voort te kunnen zetten. Steeds vaker wordt de eenmanszaak omgezet naar een BV. De constructie is vrij eenvoudig. De zzp’er richt een BV als Payroll onderneming op. Hij zet zichzelf op de loonlijst en is hiermee in loondienst bij zijn eigen BV. “Een win-win situatie” waar nu al zeer veel zzp’ers gebruik van maken, aldus Pim van Rijswijk, directeur van VRB adviesgroep. De wet DBA knelt in deze situatie helemaal niet meer. Bovendien zijn de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling dan niet meer van toepassing. In plaats daarvan kan de BV gebruikmaken van verschillende aftrekposten voor de vennootschapsbelasting. Ook de persoonlijke aansprakelijkheid vervalt wanneer er sprake is van een BV. “Toch blijft het zaak om je vooraf goed te laten informeren”, benadrukt van Rijswijk.