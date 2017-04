Dazule lanceert nieuw product

Vandaag introduceert Dazure: de GoedIdee Woonlastenverzekering. De verzekeraar voor deze bijzondere verzekering is Bovemij, sinds 1963 de verzekeringsmaatschappij van BOVAG. Met de GoedIdee Woonlastenverzekering kan de verzekerde zijn of haar woonlasten blijven betalen wanneer men arbeidsongeschikt (AO) of werkloos (WW) raakt.

De verzekerde ontvangt voor een bepaalde periode een maandelijkse uitkering waarmee de woonlasten betaald kunnen worden. Indien de verzekerde komt te overlijden door een ongeval, volgt er een uitkering aan de nabestaanden van 24 keer de verzekerde som. De GoedIdee Woonlastenverzekering is bedoeld voor werknemers in loondienst met een hypothecaire lening.

“We willen met dit product boven het maaiveld uitsteken door een bekend product op eigen, betrouwbare wijze neer te zetten: eerlijke claimbehandeling, menselijke touch, volledig digitaal traject en natuurlijk een goede premie” aldus Indra Frishert, commercieel directeur bij Dazure.

De GoedIdee Woonlastenverzekering wordt door Dazure aangeboden via de bij haar aangesloten adviseurs. Marktonderzoek toonde aan dat dit een product is wat adviseurs weer meer gaan aanbieden tijdens een adviesgesprek inzake de hypotheek.

Vanaf vandaag kan het product via de website www.dazure.nl worden berekend en aangevraagd. Het aanvraagtraject verloopt volledig digitaal. Adviseurs kunnen de premie ook via AeQuote Woonlasten berekenen. Vanaf medio volgende week zal de GoedIdee Woonlastenverzekering live gaan via Adviesbox.