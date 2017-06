Hypotheekrente vrijwel gelijk

In de maand mei is de hypotheekrente vrijwel niet van zijn plaats gekomen. Waar in de eerste week van mei van 9 producten de rentes nog werden verlaagd, zien we dat in de derde week van mei de rentes van 14 producten werden verhoogd. Waar we vervolgens in de laatste twee weken weer alleen verlagingen zien langs komen.

Vergeleken met de voorgaande maand april leidde dit al met al echter dus niet tot een hogere gemiddelde rente van het 10 jaars NHG tarief. Ook het laagste 10 jaars NHG tarief bleef vrijwel gelijk ten opzichte van de maand april.

Dit zou een gevolg geweest kunnen zijn van de ontwikkelingen van de 10 jaars kapitaalmarktrente die eind april eindigde op 0,55%. De 10 jaars kapitaalmarktrente stond op 1 maart op 0,53% maar begon vanaf die datum te stijgen en stond op 10 maart op 0,74%. Vanaf die datum kwam deze rente min of meer in een vrije val terecht en stond op 13 april op 0,42% uit. Om daarna weer te gaan stijgen en op 9 mei op het hoogste punt uit te komen van de maand mei, t.w. 0,65%. In de twee weken daarna zakte de rente weer weg naar 0,51%.

Afgelopen week werden de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve (Fed) openbaar gemaakt. Tijdens de vergadering werd besloten om het belangrijkste Amerikaanse rentetarief niet aan te passen. De economische groei in de Verenigde Staten valt dit jaar verrassend laag uit. Het bruto binnenlandse product groeide in het eerste kwartaal van 2017 met slechts 1,2% tegenover een groei van 2,1% in het vierde kwartaal van 2016. Uit de notulen blijkt dat het bestuur zich zorgen maakt over de tegenvallende groei en dat zij bevestiging willen dat de hapering slechts van tijdelijke aard is voordat de Amerikaanse rente verder wordt verhoogd. De vraag is dan vooral of een soortgelijke bevestiging voor het komende rentebesluit in juni komt. De Fed houdt nog steeds vast aan de verwachting van drie renteverhogingen in 2017, één daarvan heeft al in maart plaatsgevonden. Eerder bleek dat een meerderheid op de financiële markten een renteverhoging in juni verwacht.

De Europese Centrale Bank (ECB) publiceerde afgelopen week een rapport over de financiële risico’s binnen de Eurozone. Elk half jaar worden de vier grootste financiële risico’s gemonitord, te weten dalingen op de obligatiemarkten, houdbaarheid van de staatschulden, negatieve terugkoppeling tussen lage bankwinsten en economische groei en het liquiditeitsrisico van obligatiefondsen. Drie van de gemonitorde risico’s zijn volgens het ECB-rapport gelijk gebleven, de houdbaarheid van de staatsschulden is toegenomen. De economische groei in de Eurozone maakt de staatsschuld in verhouding tot de nationale economie, op het oog houdbaarder. De ECB schat echter in dat de stabiliteit van de economische groei in het gedrang kan komen door de toenemende politieke onzekerheid. Ondanks de niet-populistische verkiezingsoverwinningen in Nederland en Frankrijk, vreest de ECB dat de toegenomen inkomensongelijkheid zal lijden tot meer politieke polarisatie. Daardoor zouden noodzakelijke hervormingen op de lange baan worden geschoven. Dit is met name het geval in de Eurolanden met een hoge staatsschuld. De politieke onzekerheid heeft ook zijn weerslag op de mogelijkheid van een renteschok. Een renteschok kan volgens het ECB-rapport tot veel schade leiden voor beleggers met langlopende portefeuilles, zoals verzekeraars en pensioenfondsen. De centrale bank geeft aan niet te vrezen voor grote gevolgen van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, de risico’s hiervan blijven volgens de ECB beperkt.

Van de grootbanken pasten ABN AMRO, ING en SNS de tarieven in mei aan. ABN AMRO verhoogde het 7 tot en met 20 jaars tarief met 0,05% tot 0,10%. ING het 20 jaars tarief met 0,05% en het 10 jaars tarief met 0,10%. SNS verhoogde het 10 jaars tarief met 0,05% en het 12 jaars tarief met 0,12%. Rabobank wijzigde niet één keer de tarieven in de afgelopen maand.

In de laatste week van mei bedroeg de laagste rente voor een 10-jaars annuïteitenhypotheek met NHG 1,60%. Het betreft het tarief van Triodos voor woningen met een energielabel A. Direct daarop volgde de Merius Hypotheek met 1,65% Het laagste NHG tarief 10 jaar vast is 0,01% hoger dan het laagste tarief in april. Toen bedroeg het laagste tarief voor 10 jaar NHG 1,59% en was verkrijgbaar bij ING. Syntrus Achmea Comfort hypotheek kende nog altijd het hoogste 10-jaars annuïtaire NHG-tarief, namelijk 2,25%. Het gemiddelde 10-jaars NHG-annuïteitentarief bedroeg in de laatste week van mei 1,89%. Daarmee eindigde het tarief exact gelijk met het gemiddelde 10 jaars NHG in de voorafgaande maand april.

Onderstaande grafiek laat het gemiddelde en het laagste 10-jaars tarief (annuïteitenhypotheek met NHG) over de laatste 24 maanden zien.

Bron: MoneyView