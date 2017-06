ABN AMRO: stijgingspotentieel voor aandelen dankzij breder gedragen groei

Waar de VS aanvankelijk het herstel van de wereldeconomie aanvoerde, zijn nu ook andere groeimotoren, zoals Europa, aan het opstarten. Dit schrijft ABN AMRO in haar vandaag gepubliceerde Beleggingsstrategie getiteld 'Meer gangmakers voor groei.' Tegen de achtergrond van breder gedragen economische groei blijft de bank optimistisch over aandelen, daarbij de voorkeur gevend aan aandelen in Europa en opkomend Azië.

Ben Steinebach, Hoofd Beleggingsstrategie ABN AMRO: "Met de eerstekwartaalcijfers bevestigden bedrijven veelal hun goede vooruitzichten. Als gevolg verhogen analisten hun winstverwachtingen en stijgen de aandelenmarkten verder. Ook is er sprake van een goede cyclus vanwege de verbeterde wereldeconomie, de afgenomen politieke risico's en lage marktvolatiliteit. We verwachten dat de wereldeconomie zowel in 2017 als 2018 met circa 3,5% zal groeien."

Enthousiast over opkomende markten

Op sectorniveau geeft ABN AMRO nog altijd de voorkeur aan IT, luxegoederen & diensten en industrie. Maar de bank heeft recent wel een wijziging in de regioverdeling aangebracht. ABN AMRO is enthousiaster geworden over opkomende markten (waarbinnen overigens alleen opkomend Azië), omdat meer economisch herstel wordt voorzien. Dat geldt ook voor de regio Europa, waar de bank vasthoudt aan een overweging. In vergelijking met opkomend Azië en Europa is de VS volgens ABN AMRO al verder in de economische cyclus en duurder. Een zwakkere dollar helpt opkomende markten bovendien.

Actief duratiebeleid gevoerd

ABN AMRO gaat er nog steeds vanuit dat rentes verder zullen stijgen, omdat steeds meer centrale banken hun verruimende monetaire maatregelen gaan afbouwen en de economie verbetert. Daarom houdt de bank vast aan de forse onderweging van obligaties. ABN AMRO blijft ook vasthouden aan een relatief sterke onderweging in staatsobligaties, waarbij een lage duratie wordt gehanteerd. Na de Franse verkiezingen is het belang in Italiaans staatspapier verder verlaagd en zijn hiervoor inflatiegerelateerde obligaties teruggekocht. "Het is goed om deze obligaties te hebben als verzekering tegen toekomstige inflatiegroei," aldus Steinebach.