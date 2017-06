Florius lanceert de Florius Adviseurs Netwerk (FAN) App

Florius introduceert vandaag de FAN app voor haar adviseursrelaties. Deze app is een aanvulling op de bestaande FAN website en geeft de adviseur real-time inzage in klantdossiers en berichtenboxen. De FAN app is te downloaden via de App Store en Google Play Store.

Hoe werkt de FAN app

De FAN app maakt het voor adviseurs mogelijk om locatie- en tijdsonafhankelijk hypotheekaanvragen in te zien. De adviseur kan via zijn smartphone of tablet de berichtenboxen checken en direct telefonisch contact opnemen met zijn klant. Hij ontvangt desgewenst pushberichten over statuswijzigingen, maar ook over definitief goedgekeurde en afgekeurde stukken. Op deze manier kan de adviseur snel anticiperen op de situatie van de klant. Het downloaden en installeren van de FAN app op een smartphone of tablet gaat eenvoudig via de App Store of Google Play Store. Adviseurs kunnen direct aan de slag door in te loggen met hun bestaande FAN account.

Karin Polman, directeur van Florius: ‘Florius is op tal van terreinen bezig om de digitale connectie tussen klant en adviseur te verbeteren. Met de FAN app heeft de adviseur nu ook onderweg toegang tot de klantgegevens. Hiermee zetten we een volgende stap in het toegankelijker maken van het hypotheek-aanvraagproces.’