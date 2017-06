AOW blijft ook voor kostendelers op peil

Een alleenstaande AOW'er die met zijn kind een huis deelt, houdt ook in de toekomst recht op een hoge AOW-uitkering. De zogenoemde kostendelersnorm in de AOW wordt niet ingevoerd. Daartoe heeft het kabinet bij voorjaarsnota besloten. Hiervoor wordt 214 miljoen euro structureel vrijgemaakt.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelde de invoering van de kostendelersnorm in de AOW eerder al uit. 'Ik ben heel blij dat van uitstel nu afstel komt', zegt Klijnsma.

Alleenstaande AOW'ers hebben bij volledige AOW-opbouw recht op 70 procent van het wettelijk minimumloon. Echtparen en samenwonenden hebben recht op 50 procent WML per persoon omdat zij onder meer woonkosten kunnen delen. In het regeerakkoord stond de bezuinigingsmaatregel om de lagere AOW-uitkering ook te laten gelden voor alleenstaande AOW'ers die samenwonen met een kind.

Aan het parlement is toegezegd de kostendelersnorm in de AOW pas in te voeren als er een duidelijk beeld bestaat over mantelzorgrelaties onder AOW'ers. Omdat niet duidelijk kan worden gemaakt of de invoering van de maatregel een effect heeft op de zorg van kinderen voor hun ouders op leeftijd en van ouders voor kinderen die zorg nodig hebben, voert het kabinet de maatregel niet in. Daarom blijft de hoge uitkering gelden voor alleenstaande AOW'ers die met een kind in één huis (gaan) wonen.