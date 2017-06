Acht Hogescholen in de race voor ‘FFP Student Award 2017’

De beroepsvereniging voor Financieel planners FFP organiseert voor de studenten van alle Hogescholen Financial Service Management (FSM) de ‘FFP Student Award 2017’. Hiermee beoogt FFP om bij de Hogescholen en ook bij de studenten het beroep van gecertificeerd financiële planner goed op de kaart te zetten.

In totaal zijn acht HBO-opleidingen met de studierichting Financial Service Management genomineerd. Hiervoor schreven de studententeams op basis van een praktijkcasus een goed onderbouwd persoonlijk financieel plan. Daarnaast maakten zij een videopresentatie waarbij de onderbouwing van het klantadvies en hun adviesvaardigheden duidelijk naar voren moesten komen.

Andrea Middel, bestuurslid FFP en tevens voorzitter van de vakjury voor de FFP Student Award is enthousiast dat een grote groep Hogescholen deelnemen aan deze eerste FFP Student Award. “Het beroep van financieel planner wordt in de toekomst steeds belangrijker. Consumenten zijn steeds vaker aangewezen op het maken van hun eigen financiële planning en doen vaker een beroep op een professionele financieel adviseur. Bij de beoordeling van de studententeams ligt de focus daarom niet alleen op de inhoud van het financiële plan, maar ook op sociale en communicatieve vaardigheden. Uit de videopresentatie moet blijken hoe goed ze in staat zijn het advies over te brengen”.

De FFP Student Award laat studenten kennis maken met financiële planning in de praktijk. Na een afgeronde studie kunnen zij kiezen voor de FFP-opleiding waarmee ze gecertificeerd financieel planner kunnen worden. In de financiële wereld staat deze opleiding hoog aangeschreven.

En de winnaar is...

Op 8 juni as. kiest de vakjury in Amsterdam het beste Hogeschool studententeam. Ter plekke worden de drie finalisten-studententeams bekend gemaakt. Op basis van een presentatie op het podium kiest de jury het winnende team. Dit team ontvangt een verzorgde trip naar het internationale financiële plannerscongres dat dit jaar in Nashville, Verenigde Staten plaatsvindt.

Deelnemende hogescholen

• Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)

• NHL Hogeschool in Leeuwarden

• Hogeschool Rotterdam

• Hogeschool Utrecht

• Hanzehogeschool Groningen

• Windesheim Zwolle

• Fontys Eindhoven

• Hogeschool van Amsterdam (HvA)