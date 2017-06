Yarden keert ledenvoordeel uit van € 8 miljoen

Uitvaartorganisatie Yarden kijkt terug op een jaar met goede financiële resultaten en een hoge klantwaardering. Als eigendom van een vereniging zorgt Yarden ervoor dat het resultaat ten goede komt aan haar leden. Yarden keerde afgelopen jaar een ledenvoordeel uit van € 8 miljoen. Na uitkering van dit ledenvoordeel bedroeg het netto resultaat van de Yarden-groep € 1,4 miljoen.

Ledenvoordeel

Klanten die bij Yarden verzekerd zijn en daardoor tevens lid zijn van Vereniging Yarden, hebben recht op het ledenvoordeel wanneer Yarden Uitvaartzorg de uitvaart verzorgt. Dit geeft nabestaanden recht op een extra besteedbaar bedrag van minimaal 10% bovenop het verzekerde bedrag. Dit bedrag kunnen zij besteden aan de uitvaart van de verzekerde.

Een goed afscheid voor iedereen

Ron Bavelaar, directievoorzitter: 'Yarden is een sociale onderneming en het eigendom van Vereniging Yarden. We zijn dankbaar dat we ook afgelopen jaar met het ledenvoordeel weer veel nabestaanden hebben kunnen ondersteunen bij het verzorgen van een goed afscheid. Hiermee kregen zij extra financiële ruimte om de uitvaart van hun dierbare in te vullen in lijn met de uitvaartwensen. Yarden hecht hier veel waarde aan omdat het bijdraagt aan onze missie om een goed afscheid voor iedereen bereikbaar te maken. Wij kijken terug op een goed 2016 waarin we onze dienstverlening verder ontwikkeld hebben en deze door onze klanten gewaardeerd zagen met een zeer hoge score van 9+. Een ander voorbeeld van de ontwikkeling van onze dienstverlening is Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering die eind 2016 met veel succes is geïntroduceerd. De verzekering biedt bij terminale ziekte een vervroegde uitkering waarmee de verzekerde extra zorg kan inkopen om langer thuis te kunnen blijven wonen.'

Klanttevredenheid

Yarden is sinds 2013 in het bezit van de Gouden Oor Erkenning. Deze certificering van het onafhankelijke instituut Stichting Gouden Oor is een erkenning voor de klantgerichtheid van Yarden. In 2016 is de klanttevredenheid voor uitvaartzorg opnieuw gestegen van een 9,0 in 2015 naar een 9,2 in 2016. De waardering voor uitvaartfaciliteiten bedraagt een 9,1. Bavelaar: 'Die gespecialiseerde en hoogwaardige dienstverlening kunnen we alleen waarmaken met de grote passie waarmee onze medewerkers en vrijwilligers iedere dag weer invulling geven aan onze missie om een goed afscheid voor iedereen bereikbaar te maken.'

Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering

In 2016 is Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering succesvol geïntroduceerd. Deze verzekering geeft terminaal zieken de mogelijkheid om een deel van hun uitvaartverzekering vervroegd uit te laten keren. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld aanvullende zorg inkopen om langer thuis te blijven wonen. Yarden biedt hiermee een antwoord op belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de terugtredende overheid en de toenemende behoefte bij klanten aan flexibiliteit van verzekeringsproducten.