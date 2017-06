Van Lanschot Kempen neemt de wealth managementactiviteiten van UBS in Nederland over

Van Lanschot Kempen en UBS maken vandaag bekend dat zij overeenstemming hebben bereikt over de overname door Van Lanschot Kempen van de wealth managementactiviteiten van UBS in Nederland. Van Lanschot Kempen neemt de klantrelaties en werknemers over van de wealth managementactiviteiten van UBS in Nederland, onderdeel van UBS Europe SE, met circa € 2,6 miljard beheerd vermogen.

De producten en diensten van de Nederlandse branche van UBS Europe SE zijn ook onderdeel van de transactie.

Karl Guha, bestuursvoorzitter van Van Lanschot Kempen: 'We zijn zeer verheugd met deze overname, die onze positionering en ons profiel aanzienlijk verbreedt in het topsegment van de private banking markt. De combinatie van de activiteiten van UBS met onze eigen Private Banking-propositie voor dit segment, ondersteund door de institutionele expertise van Kempen Capital Management, resulteert in een uniek aanbod voor family offices, verenigingen & stichtingen en zeer vermogende particulieren.'

René Mottas, Hoofd Wealth Management Benelux bij UBS: 'We hebben in Van Lanschot Kempen een leidende Nederlandse wealth manager gevonden voor de advisering en begeleiding van de klanten van UBS Nederland. UBS blijft toegewijd aan de Nederlandse offshore wealth managementmarkt, en wij zullen ook in de toekomst onze cross-border klanten blijven bedienen vanuit de key hubs in Luxemburg en Zwitserland. Onze investment banking- en asset management-activiteiten in Nederland worden niet geraakt door deze transactie.'

Na afronding van de acquisitie zullen Van Lanschot Kempen en UBS een samenwerkings-overeenkomst aangaan waardoor geselecteerde UBS diensten en producten en UBS wealth management research beschikbaar worden voor Van Lanschot Kempen-klanten.

Van Lanschot Kempen betaalt een initiële overnameprijs van € 28 miljoen voor de over te nemen activiteiten. De definitieve overnameprijs kan hoger of lager uitvallen, afhankelijk van het definitieve bedrag aan beheerd vermogen dat overkomt naar Van Lanschot Kempen.

Van Lanschot Kempen en UBS verwachten de transactie af te ronden in het derde kwartaal van 2017.