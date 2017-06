ACTIAM toont verband focus op ESG en financieel rendement

Vermogensbeheerder ACTIAM heeft in een onderzoek onder 400 Europese bedrijven voor het eerst aangetoond dat bedrijven met een focus op relevante ESG-criteria (de drie duurzame criteria; environmental, social en governance) een beter rendement maken dan concurrerende bedrijven in dezelfde branche. De prestaties van bedrijven die een duurzame focus geheel ontberen blijven nog verder achter.

Het onderzoek, gedaan in samenwerking met de Universiteit Utrecht, is een vervolg op het onderzoek van de Harvard Business School naar Amerikaanse bedrijven. ACTIAM heeft dit verband nu aangetoond voor Europese organisaties.

Focus op ESG-criteria loont

Dennis van der Putten, Hoofd Verantwoord Beleggen bij ACTIAM: "In het onderzoek Integrating Sustainable Materiality into Investment Decisionstonen onderzoekers Sem de Moel en Merle Rüder aan dat bedrijven die een focus hebben op relevante ESG-criteria een beter financieel rendement opleveren dan bedrijven die zich richten op irrelevante ESG-criteria. Met andere woorden: bedrijven die met een verantwoorde blik naar de uitdagingen van de eigen organisatie kijken presteren beter dan bedrijven die geen duurzame focus hebben."

Van der Putten: "De resultaten van het onderzoek zijn koren op onze molen. De ESG-criteria zijn het startpunt van het beleggingsproces van ACTIAM, het is geïntegreerd in de manier waarop wij beleggen. Nu kunnen we echter ook makkelijker bedrijven benaderen die te weinig focus hebben op een verantwoorde bedrijfsvoering. Heb je geen intrinsieke motivatie om te verduurzamen? Doe het dan om je financiële rendement te verbeteren."

Engagement

De resultaten van het onderzoek van ACTIAM hebben ook invloed op de eigen beleggingsportefeuille. Die toont aan dat er ruimte is voor verdere verbetering. Van der Putten: "Wij kunnen nu nog nauwkeuriger aandelen selecteren die goed scoren op ESG-criteria én een hoog rendement bieden. Bovendien biedt het rapport goede mogelijkheden voor onze engagement-strategie; door gesprekken aan te gaan met bedrijven waarin we investeren kunnen we hen nog beter bewegen om verantwoorder te gaan ondernemen."

ACTIAM heeft met dit onderzoek een belangrijk begin gemaakt, maar roept tegelijkertijd andere onderzoekers op om verder onderzoek te doen naar het verband tussen ESG en financieel rendement. Het rapport Integrating Sustainable Materiality into Investment Decisions is kosteloos te downloaden via:

http://www.actiam.nl/nl/documenten/verantwoord/documents/Integrating_Sustainable_Materiality_into_Investment_Decisions.pdf