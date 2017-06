Vermogen Achmea Investement Management groeit naar €116 miljard

Achmea Investment Management heeft het vermogen onder beheer in 2016 met 14% zien toenemen naar €116 miljard (€102 miljard in 2015). Dat blijkt uit het vandaag verschenen Jaarrapport 2016 van de vermogensbeheerder. De groei kwam met name tot stand door goede beleggingsresultaten en een toename van het vermogen dat wordt beheerd voor moederbedrijf Achmea.

Directievoorzitter Jacob de Wit van Achmea Investment Management: “We hebben het afgelopen jaar flink geïnvesteerd. Daardoor is de dienstverlening aan onze klanten verder verbeterd. Het is mooi dat we dit ook terugzien in de gestegen klanttevredenheid, met een rapportcijfer 7,5. De komende periode gaan we door met het verbeteren van onze dienstverlening en zetten we in op een verdere groei van het vermogen onder beheer. We bouwen voort op een stevig fundament van €75 miljard, dat wij met name als fiduciair beheerder van pensioenfondsen beleggen voor externe klanten, en op de €41 miljard voor Achmea.”

Achmea Investment Management realiseerde goede resultaten voor haar klanten. 75% van de fiduciaire klanten behaalde een outperformance op 1-jaars basis. En maar liefst 90% op 5-jaars basis. Het resultaat kwam uit op €2,1 miljoen. Hierin zijn de investeringen inbegrepen die zijn gedaan in de nieuwe proposities, zoals het Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds en Centraal Beheer Gemaksbeleggen voor de particuliere markt.

bijlage: Jaarrapport 2016