Consumenten betaalden in mei 1,1 procent meer voor goederen en diensten dan in mei 2016, meldt het CBS. In april was de prijsstijging ten opzichte van een jaar eerder 1,6 procent.

Prijzen van vliegtickets en vakantiebungalows gedaald

Vooral door goedkopere vliegtickets en vakanties op bungalowparken stegen de consumentenprijzen in mei minder. De maand ervoor piekten de prijzen van deze diensten door de schoolvakanties die eind april begonnen. In mei nam de vraag naar vakanties weer af waardoor de prijzen zakten. Autobrandstoffen werden in mei goedkoper en ook dit had een drukkend effect op de inflatie van consumentenprijzen.

Consumentenprijzen zonder energie, voeding, alcohol en tabak stijgen ook minder

Omdat de prijsontwikkeling van energie (autobrandstoffen, gas en elektriciteit) en voeding sterk fluctueert en de prijzen van alcohol en tabak vaak stijgen door belastingmaatregelen, wordt ook gekeken naar de ontwikkeling van de consumentenprijzen zonder deze productgroepen. Volgens deze maatstaf stegen de prijzen met 0,8 procent op jaarbasis. In april was dit nog 1,3 procent.

Ook in de eurozone stijgen prijzen minder hard

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP).

De prijsstijging van goederen en diensten in Nederland volgens de HICP nam af van 1,4 procent in april naar 0,7 procent in mei. In de eurozone daalde deze van 1,9 procent naar 1,4 procent.

De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend zodat deze kan worden vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie. De prijsindexcijfers voor de eurozone en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten. De Europese Centrale Bank (ECB) gebruikt deze cijfers voor het monetaire beleid.

De HICP houdt in tegenstelling tot de CPI geen rekening met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de prijsontwikkeling van huurwoningen.

CBS verbreedt de publicaties over inflatie

Sinds 1 juni 2017 presenteert het CBS het prijzendashboard, een visualisatie die een overzicht biedt van de ontwikkeling van een breed scala van prijzen. Dit overzicht is breder dan de CPI, waarmee de verandering van de consumentenprijzen wordt gemeten. Door de prijsontwikkeling op verschillende markten naast elkaar te zetten wordt een breder inzicht geboden in het fenomeen ‘inflatie’.