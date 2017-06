69% van de vrouwen bespreekt pensioen niet tijdens scheiding

Twee op de drie gescheiden vrouwen in Nederland bespreekt de verdeling van het pensioen niet tijdens de scheiding. Dit blijkt uit onderzoek dat Motivaction uitvoerde in opdracht van Mijnpensioenoverzicht.nl. Voor deze vrouwen heeft dit mogelijk financiële gevolgen, met in het ergste geval een flink pensioentekort. Bovendien kan dit leiden tot vervelende situaties na de scheiding.

Verontrustende cijfers

45% van de gescheiden vrouwen denkt dat een scheiding geen invloed heeft op het pensioen. En dat terwijl een scheiding juist wel degelijk invloed heeft op het opgebouwde pensioen van beide partners. Een derde van de vrouwen weet ook niet dat ze hierover iets moeten vastleggen bij een scheiding. Ook blijkt dat 25% van de vrouwen niet weet of zij tijdens het huwelijk pensioen heeft opgebouwd.

‘Dit zijn zeer verontrustende cijfers’, zegt Josine Westerbeek-Huitink, voorzitter van Mijnpensioenoverzicht.nl. ‘Vrouwen denken veel te weinig na over pensioen. Meestal worden er bij een scheiding wel duidelijke afspraken gemaakt over alimentatie, kinderen, huis en bezittingen. Maar pensioen is ook een heel belangrijk onderwerp dat veel te vaak vergeten wordt. Wil je inzicht in je pensioensituatie? Dan is Mijnpensioenoverzicht.nl een goed startpunt.’

Vervelende gevolgen

Meld je de pensioenuitvoerder niet binnen twee jaar dat je gescheiden bent en het pensioen wilt verdelen, dan vervalt het recht op jouw deel van dit pensioen niet. Vervelend is het echter wel. De uitbetaling verloopt namelijk niet meer automatisch via de pensioenuitvoerder. Dus wie na die 2 jaar aanspraak wil maken op het opgebouwde pensioen van de ex-partner, moet hem zelf vragen om het pensioen op ingangsdatum uit te betalen. Dat contact kan onprettig zijn. Deze procedure verloopt bovendien regelmatig via de kantonrechter.

Bovendien weet lang niet iedereen dat dit recht op pensioenverdeling bestaat. Als niemand je daarop wijst, kan dit financiële gevolgen hebben. Met in het ergste geval een flink lager pensioen dan waar je recht op hebt. Daarom is het fijn als iemand je vertelt wat je precies moet regelen. De meeste vrouwen horen dit het liefst van hun echtscheidingsadvocaat of mediator.

‘Uit het onderzoek blijkt dat familierechtadvocaten en mediators onvoldoende aandacht besteden aan de pensioenproblematiek bij scheiden’, beaamt Fridjof van Dalen, bestuurslid van de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). ‘De vFAS maakt zich er hard voor dat iedereen die zich met echtscheidingen bezighoudt, juist is opgeleid. Deze professionals lichten de betrokkenen goed voor over rechten, plichten en mogelijkheden. ’

Hoe is het wettelijk geregeld?

Volgens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding heeft de ex-partner wettelijk recht op de helft van het tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen van de ex-partner. Als pensioenuitvoerders van de ex-partner binnen 2 jaar na de definitieve scheiding op de hoogte worden gesteld, verloopt de uitbetaling van dat deel van het pensioen later automatisch via de pensioenuitvoerder. Partners die gaan scheiden, kunnen hierover wel afwijkende afspraken maken in het echtscheidingsconvenant. Ze kunnen kiezen voor een andere verdeling, of afstand doen van het recht op pensioen van de ex-partner. Wil je het goed regelen bij de start van je huwelijk, leg de afspraken hierover dan vast in huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Onderzoek naar kwetsbare groepen

Door Mijnpensioenoverzicht.nl is vastgesteld dat er een aantal kwetsbare groepen bestaan als het gaat om pensioenopbouw. Naast gescheiden vrouwen, zijn dit jongeren tot en met 34 jaar die getrouwd zijn of (geregistreerd) samenwonen en zzp’ers die langer dan 5 jaar zelfstandig zijn. Naar alle drie deze groepen is onderzoek gedaan. Met de uitkomsten van de onderzoeken wil Mijnpensioenoverzicht.nl deze doelgroepen stimuleren om hun pensioensituatie te bekijken. En daarnaast de betrokken professionals motiveren om hen effectief te ondersteunen.