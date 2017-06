Met speels gemak een verzekering kiezen

Op de Beyond Banking Days lanceren ABN AMRO en InSpark vandaag een ‘Serious Mixed Reality Game’ gericht op verzekeringen, om consumenten te laten ervaren hoe (goed) zij verzekerd zijn. Deelnemers komen tot inzicht of de verzekeringen die zij hebben afgesloten, goed passen bij de persoonlijke situatie. Na deze eerste pilot worden de mogelijkheden om het gebruik van Mixed Reality uit te breiden verder onderzocht.

De ‘Proof of Concept’ is gebouwd voor de Microsoft HoloLens. Met het opzetten van de bril zie je als consument je eigen woonkamer met daarin virtuele beelden. Zo kun je aangeven of je de televisie wilt verzekeren, een exclusieve Ming-vaas of de auto die voor de deur staat. Uiteraard moet dit passen binnen het afgegeven maximale budget. De serious game simuleert vervolgens enkele rampscenario’s die je door de Mixed Reality zelf ervaart. Naderhand krijg je advies of de verzekeringen die jij hebt gekozen, de juiste zijn. Zo kan de consument snel en eenvoudig de juiste keuze voor verzekeringen maken.

Mixed Reality versnelt dienstverlening

“De Proof of Concept toont onze medewerkers en klanten wat de kracht van visualisatie met Mixed Reality is. De volgende stap is om vanuit de bank te komen tot een toepassing met de meeste toegevoegde waarde voor de consument”, vertelt Micha Rentier, Head of Technology Lab van ABN AMRO. “Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met InSpark, waarbij we hebben gekeken naar zowel de mogelijkheden als de beperkingen van Mixed Reality. We willen het concept nu binnen een sfeer van open innovatie graag verder ontwikkelen. Dit betekent dat ook andere bedrijven in Nederland van onze gezamenlijke Proof of Concept kunnen en mogen leren.”

Laurens Frijters, Managing Director InSpark voegt hieraan toe: “Mixed Reality is de hype voorbij en het aantal toepassingen groeit. Met de komst van HoloLens en een reeks nieuwe apparaten die dit jaar verschijnen, wordt Mixed Reality de komende jaren onderdeel van onze digitale leef- en werkomgeving. Fysiek en virtueel worden één. Of het nu gaat om virtueel adviseren, virtueel ontwerpen of virtueel leren: in elke sector zien we mogelijkheid tot versnelling en verbetering van dienstverlening. Met dit project is ABN AMRO als bank in Nederland de early adopter op dit vlak.”