Gemiddelde hypotheekrente zonder NHG flink gedaald

Vorige week verlaagden diverse geldverstrekkers hun rentetarieven, waaronder aanbieders als Rabobank, ING en Merius. Dat zorgde uiteindelijk voor het hoogste weekaantal renteverlagingen in bijna twee maanden. In het algemeen ging het daarbij om kleine aanpassingen, alleen Delta Lloyd en Reaal voerden enkele grotere verlagingen door.

Deze verzekeraars hadden hun tarieven sinds maart niet meer aangepast. Reaal, dat alleen hypotheekrentes zonder NHG aanbiedt, verlaagde de rente op 30 jaar vast in de hoogste risicoklasse zelfs met bijna 0,6%-punt. Hierdoor daalde de gemiddelde hypotheekrente zonder NHG flink. Het verschil in rente tussen NHG en niet-NHG is de laatste jaren fors teruggelopen en bedraagt momenteel gemiddeld 0,6% tot 0,7%-punt.De toegenomen concurrentie binnen het niet-NHG segment speelt hier ongetwijfeld een rol in.

De rente op de kapitaalmarkt bleef vorige week gelijk. Deze bevindt zich momenteel op dezelfde hoogte als half november van vorig jaar, toen Trump net was gekozen als de nieuwe president van de Verenigde Staten. Dat zorgde in eerste instantie voor een stijging van de rente op de kapitaalmarkt maar die vertoont sindsdien, ondanks enkele schommelingen, een vrij stabiel verloop. Afgelopen donderdag maakte de ECB in haar zeswekelijkse rentebesluit bekend dat de rentetarieven niet worden aangepast. Dat geldt ook voor het opkoopprogramma van de ECB. President Draghi verwacht dat het opkoopprogramma tot tenminste december 2017, of zelfs langer als dat nodig is, in stand zal blijven. De economie herstelt maar de inflatie is nog beperkt.